Van egy ének, amitől minden alkalommal libabőrös leszek, függetlenül attól, hogy épp egy fagyos téli napon vagy a 40 fokos kánikulában állok egy ünnepségen. Van egy ének, amit ma minden, magát magyarnak valló ember tud. És van egy ének, amit 200 évvel ezelőtt vetettek papírra Szatmárcsekén. Pontosabban egyetlen ember műve volt ez, Kölcsey Ferencé, aki két évszázaddal ezelőtt vélhetően nem sejtette, hogy az országunk himnusza lesz a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeménye. Talán pont ezért tudott ilyen tökéletes lenni. Igen, számomra nincs annál tökéletesebb mű, mint ami olykor könnyeket tud csalni a szemembe, és nem azért, mert keserű hangvételű alkotás, ahogyan azt sokan állítják róla, hanem mert olyan, mintha a szívemből szólna. Biztos vagyok benne, hogy Kölcsey nem volt tudatában annak, hogy mit is írt a papírra, mit jelent majd később számunkra az ő munkája. Talán meg sem tudta volna írni, ha tisztában van vele, hiszen sokszor a költemény előnyére válik, ha nem megfontolt szándékból írják meg azt. Most szilveszterkor, amikor a dómban az ünnepi mise végén énekeltük a himnuszt, azon töprengtem magamban, hogy vajon milyen lehetett 1823-ban az a januári nap Szatmárcsekén. Vajon odakinn szakadt a hó, benn a kandallóban ropogott a tűz, Kölcsey pedig csak írt és írt? Vagy olyan verőfényes napsütés hozta meg számára az íráshoz a kedvet, mint amiben nekünk volt részünk a hétvégén? Mindenesetre biztos, hogy nem csupán egy verset, nemcsak egy Erkel Ferenc által megzenésített éneket hozott létre, hanem minden magyar ember imádságát. 2023 elején is fohászkodhatunk azon keresztül a Jóistenhez: bal sors akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbünhödte már e nép a multat s jövendőt!