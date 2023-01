– Óföldeák legnagyobb pályázati sikere tavaly a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére elnyert 100 millió forintos támogatás volt, amire az igénylést még az előző évben nyújtottuk be – idézte fel Simonné Sinkó Erika, a falu polgármestere. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. A munka olyan utcákat fog érinteni, mint az Ady Endre, a Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Béke, az Eötvös József, a József Attila, a Návay Lajos, a Rózsa, a Széchenyi István illetve a Táncsics Mihály. Emellett legalább ilyen fontos az utak felújítása, amire 39,6 milliót nyertek. Ebből a pénzből az Ady Endre, a Rózsa és a Park utca egy-egy szakasza újulhat meg.

Az Árpád-kori erődtemplomáról híres kis községben ezen kívül sikerült felújítani tavaly a ravatalozót, illetve térkővel burkolni az előtte lévő területet 29,6 millióból. Az előző évben elnyert 4,8 millió forintból új játékokkal, valamint padokkal, asztalokkal, ivókúttal, szemetesekkel bővítették a játszóteret, amit be is kerítettek – ehhez 1,3 milliós önerő is kellett. És nyert a falu összesen 5,4 millió forintot a helyi közösségi ház felszerelésének bővítésére – ezek beszerzése most folyik –, illetve egy közösségszervező foglalkoztatására ugyancsak.

Egy másik pályázati sikernek köszönhetően a régi tanyagondnoki kisbuszt sikerült egy újabb típusra cserélni. A Toyota beszerzése 14,4 millióba került. Erre az önkormányzat vigyázni is fog, hiszen 9,9 milliót kapott a polgármesteri hivatal épületében lévő garázs felújítására. Ehhez most keresik a megfelelő kivitelezőt – tudtuk meg Simonné Sinkó Erikától.