Várhatóan már októberben megindulhat a vasúti személyforgalom a két ország között, ami mintegy 60-80 ezer utazót érintene a térségben – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Mondi Miklós, a MÁV Zrt. szegedi pályavasúti területi igazgatója. Szeged és Szabadka között 2015 óta nem járnak személyvonatok. A vasútfejlesztési munkálatok a vonal szerbiai szakaszán befejeződtek, míg a 13 kilométeres magyarországi szakaszon a végéhez közelednek. A két ország közötti teherforgalom 30 év után, már 2022. augusztus 1-én újraindult a Szeged-Szabadka vasútvonalon, most ősszel pedig a személyforgalom is helyreállhat. A testvérvárosok közötti menetidő egyelőre nem ismert, mivel a határ- és vámellenőrzés menetétől is függ majd.