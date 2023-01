Hozd el kedvenc Petőfi versedet, és ajándékozz meg minket a műsort követően annak elmondásával, felolvasásával – így invitálták a szervezők az érdeklődőket a Dorozsmai Tájházba, ahol Petőfi-emlékestet tartottak. Hekáné Szondi Ildikó, az egyik szervező, a Szegedi Közéleti Kávéház részéről elmondta, hogy rendszeresen tartanak irodalmi esteket, és most természetesen az emlékév miatt esett a választásuk Petőfi Sándorra. Hozzátette, hogy nemcsak Szegedről és Dorozsmáról, hanem több környékbeli településtől is érkeztek vendégek, akik közül többen verset is mondtak, de voltak „profi” versmondók is. Műsort adott Antal Anikó, Beslin Anita, F. Dőry Magdolna és Németh János versmondók. Németh János lapunknak elmondta, hogy neki az első komolyabb, nagy nyilvánosság előtti sikere is Petőfi Sándorhoz kapcsolódik. Két Petőfi verssel nyerte meg 25 éve a Magyar Televízió versenyének a szakmai díját, és igazából azzal kezdődött a komolyabb pályafutása.

A versmondó arról is beszélt, hogy a mostani Petőfi-est egy sorozat része. A korábbi években tartottak már Juhász Gyuláról, Pilinszky Jánosról és Ady Endréről szóló tematikus esteket, amiknek rendszeres vendégei voltak az idősebb és a fiatalabb korosztályból is.

A kormány már korábban 9 milliárd forintot biztosított a 2022–2023-as Petőfi-emlékév támogatására. Ebből egyaránt 3 milliárd jut a bicentenáriumi programokra, a vidéki múzeumok támogatására, valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Az Országgyűlés még 2021-ben nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából.

Kásler Miklós akkor még miniszterként arról beszélt, hogy Petőfi nemcsak nagyszerű költő volt, de a radikálisok között megjelent a politikai palettán is.

– Az 1848-as törvények tartósnak bizonyultak, és olyan viszonyok alakultak ki, amelyek biztosítani tudták Magyarország prosperitását – fogalmazott a korábbi miniszter.

Azóta pedig már megújult a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása is.

Petőfi Sándor Kiskőrösön született 1823. január 1-én és 1849. július 31-én halt meg. Költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt csaknem ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították.

A róla szóló Wikipédia bejegyzés szerint ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben: nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a „puszta”, a magyar Alföld méltó rajza. Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, hiszen a nép nyelvét beemelte az irodalomba, és a versek külső formája helyett a gondolatot állította középpontba.