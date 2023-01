A háború és az azt követő energiaválság Csongrádon is jelentősen felülírta az eredeti elképzeléseket. Mint Bedő Tamás évértékelőjében elmondta, a tavalyi év tervezése során egy fejlesztésekben gazdag, kiegyensúlyozott költségvetésben gondolkodtak. Az energiaválság hatásai azonban komoly terheket róttak az önkormányzatra. Ennek következtében az év vége felé a város vezetésének és a lakosságnak is komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. A kihívások ellenére a polgármester úgy látja, jól tudták zárni a 2022-es évet.

Bedő Tamás a közeljövőre nézve is bizakodó: 2023-ban ugyan egy magasabb, de kiszámítható energiaköltséggel kell kalkulálni, így a tavalyinál jobban és biztosabban tartható költségvetést tud készíteni a város.

Mint a városvezető elmondta, Csongrád 163 millió forintot fordít energetikai korszerűsítésre, a kormány pedig 300 millió forinttal járul hozzá a város energia- és rezsikompenzációjához.

– 2023-at alapvetően az fogja majd befolyásolni, hogy a béreket, a különböző dologi költségeket, illetve az alapvető szolgáltatások díjait és a szociális támogatásokat ki tudjuk fizetni. Ennek tükrében meglátjuk, mi marad arra, hogy önerős fejlesztések is induljanak. A munkahelyteremtés ebben az évben továbbra is prioritás marad. A gazdasági szektorban az ipari típusú, illetve az energiahatékonyságú beruházásokat is próbáljuk elősegíteni – jelezte a polgármester.

2023-ban több fejlesztést is várnak a városban: csapadékvíz-elvezető hálózat, útberuházások, közösségi terek és energetikai beruházások indulhatnak el. A csongrádi fürdőben új termálkút fúrását tervezik, és a nemrég átadott medencét is szeretnék fedetté tenni.

A bokrosi csomópontban körforgalmat alakítanak ki, emellett nagyon várják a 451-es út korszerűsítését, illetve az újra napirendre került csongrádi duzzasztó ügyének előremozdulását is.