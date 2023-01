Szomorú hírekkel indult a harmadik negyedév megyénkben, ugyanis gyilkosság történt Szegeden, ittas állapotban megölte társát egy férfi, miközben a katasztrófavédelem arról számolt be, hogy Csongrád-Csanádban júliusig 670 hektárnyi terület égett le, ami 165 tűzesetet és 468 szermozgást jelentett.

A csapadékhiány és a hőség miatt azonban nemcsak a tűzoltóknak "fájt a feje", hanem a gazdáknak is komoly nehézségeket okozott, ugyanis a búza, az árpa, a kukorica, a hagyma és a napraforgó terméshozama is elmaradt a várttól. Sőt, a halak is szenvedtek a hőség miatt, valamint a vízben kialakuló oxigénhiány miatt is, Gyálaréten a Holt-Tiszában tömeges halpusztulás volt. Ezekben a hónapokban egyébként többször is 40 fok feletti hőmérsékletet mutattak a hőmérők megyénkben is. Majdnem teljesen kiszáradt a Nagyszéksós-tó is.

Ugyanakkor a sok napsütés kedvezett a kajszinak, az utóbbi évekhez képest igen jó szezonjuk volt a sárgabarack termesztőknek, valamint a parlagfű virágzása is később kezdődött meg az aszály miatt, aminek örültek az allergiások.

A migránsoknak sem jelentett akadályt az amúgy elviselhetetlen hőség, július 27-ig több illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a határt védőknek, mint 2021-ben egész évben. 2022. július 27-ig 123 ezer 851 migránst tartóztattak fel, míg 2021-ben 123 ezer 516-ot fogtak el összesen. Közben a magyar határtól nem messze lövöldöztek is, egymásnak estek a migránsok, akik közül egy meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. De a határvédelem megerősítése érdekében megkezdődött megyénkben a határvadászok kiképzése, augusztusban Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő látogatta meg a leendő határvadászokat. Fél napra egyébként lapunk két munkatársa is a határt védő rendőrök mellé szegődött, így testközelből láthatták, hogy kutyafuttában telik a szolgálat, a rádión folyamatosan érkezik a riasztás, ebéd pedig csak akkor van, ha jut arra idő.

A harmadik negyedévben Újszentiván új polgármestert kapott Bodó Imre személyében, a Pick megkezdte új gyárának építését a Szabadkai úton, 30 év után újraindult a vasúti teherforgalom Röszkénél, Ásotthalmon megnyílt a Pipás Ház, Deszken bölcsődét nyitottak és kézműveshellyel bővült a szerbek központja, a GEMMA Központ pedig megújult és új szárnnyal bővült. Elkezdődött a megyeszékhelyen a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézet átalakítása is, a Fogorvostudományi Kar költözik majd át oda.

Ugyanakkor olyan fontos eseményeknek adott otthont Szeged, mint a Katolikus Társadalmi Napok, amelynek részeként Erdő Péter bíboros celebrált szentmisét a dómban, míg a TIK-ben a 60. közgazdász vándorgyűlést szervezték meg Matolcsy György, az MNB elnökének, Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatójának és Varga Mihály pénzügyminiszternek a részvételével. De innen indult útjára a biztonságérzetet növelő, 5 megyét felölelő rendőrségi program is Tiszától a Balatonig – add át a stafétát! címmel, valamint az országos tanévnyitót a Szegedi Tudományegyetemen tartották meg.

Emellett Szatymazon és Sziksósfürdőn is országos népszerűségnek örvendő programot szerveztek, előbbi településen otthonka bemutatót és kiállítást rendeztek hazánkban elsőként, míg az utóbbi helyszín újra kamionos és motoros találkozónak adott otthont több száz jármű részvételével. Persze a Szegedi Ifjúsági Napokat is megtartották nyár végén, világsztárok és több mint 100 előadó lépett színpadra 4 nap alatt. Nem sokkal később, hosszabb kihagyás után újra halászlében úszott a rakpart, 3 napon át tartott a Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, a Dóm tér pedig Bortérré változott szeptemberben.

Fontos változások is történtek ebben a negyedévben, hiszen új típusú rendszámokat kapnak hazánkban júliustól az autók, a három betű, három szám kombinációt a négy betű és három szám párosítás váltotta. Közben Szegeden bevezették, hogy a Belvárosi temetőben az időseknek és a várandósoknak is fizetniük kell, ha be akarnak hajtani autóval, és szintén a megyeszékhelyen történt, hogy megszűnt a város legöregebb villamosjárata, az 1-es.

Díjból sem volt hiány. Az év kenyérének választották ugyanis a Varga Pékség ásotthalmi üzemében készülő batátás kenyeret, míg Ópusztaszeren átadták a Szer Üzenete-díjat, amit Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész kapott meg.

Sajnos szomorúságot is tartogattak ezek a hónapok. Elhunyt II. Erzsébet angol királynő, mely az egész világot megrázta, de a megyében élőknek Lukács János nyugállományú vezérőrnagytól, a Szegedi Volán egykori kézilabdázójától is búcsúzniuk kellett.