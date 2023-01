Ideiglenes könyvtárpontokat nyitott a Somogyi-könyvtár, hogy a bezárt fiókkönyvtárak ellenére is legyen lehetőségük a különböző városrészekben lakóknak az olvasásra. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb a dorozsmai Orczy-iskolában működik. Bár naponta mindössze egy órát van nyitva és csak az intézmény diákjai és családtagjaik használhatják, így is az egyik legnagyobb forgalmat bonyolítja. Egy hét alatt több mint 200 könyvet adtak már ki. Nem ritka, hogy 50 fiatal is megfordul itt egy nap, a kínálatot pedig már az első napokban ki kellett bővíteni a nagy érdeklődés miatt.

– Az iskolában évek óta nem működik könyvtár, mert nincs kolléga, aki ezt a feladatot ellátná. Így csupán a kötelező olvasmányokat és a tanári szakkönyveket viszik, kölcsönzésre nincs lehetőség – mesélte Fodorné Kardos Judit intézményvezető. Szokatlan látvány tehát, hogy most minden délután pezseg itt az élet: a gyerekek könyveket válogatnak, társasjátékoznak.

– A napközi utolsó órájában van lehetőségük lejönni ide. Nem kell őket rábeszélni, nagyon szeretik a könyvtárat. Ha kötelezővé tennénk, valószínűleg nem lennének ilyen lelkesek – mosolygott az igazgatónő. Hozzátette: nem csak azért hasznos az együttműködés a könyvtárral, mert a gyerekek így könnyebben válnak olvasóvá, hanem mert most, hogy helyben vannak, a foglalkozásokra sem kell átjárniuk a fiókkönyvtárba.

– Hétfőnként több könyvtáros is érkezik hozzánk, akik 6-7 osztályban is tartanak rendhagyó órákat – mesélte.