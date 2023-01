SzentesNégy játékos puttó és főszoborként egy kígyós botot, Merkur isten jelvényét magasba tartó női alak díszíti Szentes első artézi kútját. A műalkotás több évtizedes kálvária után ke­­rülhetett mostani helyére, a Luther térre. A szoborcsoport eredeti alkotójának a szobrászat nagy francia mesterét, Auguste Rodint feltételezik, ez azonban nem bizonyított.

Fő az egészség, kezdődhet a fúrás

Az artézi kút történetének kezdete egészen 1884 őszéig nyúlik vissza. A szomszédos Hódmezővásárhely példáját követve, a Szentes-Vidéki Ta­karékpénztár igazgatósága a közegészségügy javítása érdekében elhatározta egy Szentesen fúrandó artézi kút finanszírozását, írja Labádi Lajos helytörténész. A kivitelezésre Zsigmondy Béla budapes­­ti gépészmérnököt, a vásárhelyi kutak ké­­szítőjét kérték fel.

A kútfúrás 1885. ja­nuár 15-én kezdődött meg, a munkát két munkáscsoport felváltva éjjel-nappal végezte. Számos technikai nehézséget leküzdve Zsigmondy mérnök 1886. május 29-én jelentette, hogy a fenékmélységet 313 mé­­ter 86 centiméternél elérte, a fúrást befejezte, és a vízforrást megnyitotta.

A kút a talajszint felett fél méter magasan 354, 5 méter magasságban pedig 252 liter vizet adott egy nap alatt.

Franciaországból hozták a szobrokat

A kút mellé egy évvel később kalázi homokkőből készült medencét építettek, valamint egy Franciaországból hozatott szoborcsoport is díszítette. A főtéri díszkút 1887. május 14-én nyerte el végleges formáját, ünnepélyes átadására július folyamán került sor.

A 7 méteres átmérőjű me­dencéből egy 5 és fél méter magas felépítmény emelkedett ki, amelynek főszobra egy kígyós botot, Merkur jelvényét magasba tartó női alak, mellékszobrai pedig négy vízöntő gyermekalak.

A kút három szinten, díszes csapokból adta a vizet, oldalait fémből készült, a város címerét ábrázoló táblák dekorálták. Ezzel az alkotással Szentes Budapest és Hódmezővásárhely után országosan a harmadik helyet foglalta el az artézi kutat fúrató városok sorában.

Nem az örökkévalóságnak épült

A díszkút az 1920-as évek vé­­gén komoly veszélybe került. Mint Labádi Lajos fogalmaz, ez összefüggésben volt a Horváth Mihály- és Kossuth Lajos-szobrok elkészülésével, amelyeknek az alkotói – Kisfaludi Strobl Zsigmond és Tóth István – úgy nyilatkoztak, hogy szobraik számára legalkalmasabb helynek a Kossuth teret tartják.

A Horváth Mihály-szobrot a megyeháza elé kívánták felállítani, a díszkút azonban útban volt. A szoborbizottságok pártolták a művészek elképzelését, s beadványban kérték a városi képviselő-testülettől, hogy en­gedélyezzék a kút elbontását.

A város szülöttje a fontosabb

A téma 1930 szeptemberében került a közgyűlés elé. A hozzászóló képviselők elle­nezték a kérelem teljesítését, kijelentve, hogy az artézi kút felépítményét is tartják olyan műalkotásnak, mint bármelyik szobrot. Végül a testület 28:14 arányban leszavazta a kút elbontásának tervét.

A kérdés azonban ezzel nem került nyugvópontra. Két hét elteltével a szoborbizottságok megismételték kérelmüket. Mint a helytörténeti dokumentumokból kiderül, ezúttal úgy állították be a dolgot, hogy Szentes város szégyenszemre nem akar helyet adni a város nagy szülöttje szobrának. A taktika eredményesnek bizonyult: a képviselő-testület meg­­szavazta a kút azonnali el­­bontását.

Szakértők vizsgálták meg a helyszínen

A képviselők egy csoportja beadvánnyal fordult a me­­gyegyűléshez, kérve a határozat megsemmisítését. Kérvényükben leszögezték, hogy: „...Kultúrát gyaláz meg a határozat, amely Szentes egyik legszebb közalkotását egyszerűen lomtárba akarja hajítani...”.

A megyegyűlés a döntés előtt szakvéleményt kért a Mű­­emlékek Országos Bizottságától. Erre azért volt szükség, mert egyes feltételezések szerint a kút szobrait Rodin, a világhírű francia szobrászművész mintázta. A MOB Schulek János műépítészt és Szőnyi Ottó történészt küldte ki a vizsgálat megtartására. A szakértők megállapították, hogy az artézi kút felépítményének – mint az első artézi kút emlékének – történelmi jellege van ugyan, művészeti emlék becsével azonban nem bír, tehát nem tekinthető műemléknek. A szakértői vélemény alapján a megyei kisgyűlés 1931 szeptemberében megerősítette a kút elbontását kimondó határozatot. A közbejött gazdasági nehézségek miatt a tényleges bontásra majd csak 1934 májusában került sor.

Az artézi kút anno. Fotó: szentesi levéltár

Évtizedekig Kallódtak a szobrok

Mentőötletként korábban felmerült, hogy a kutat elbontják ugyan, de az evangélikus templom előtti Luther téren újból felállítják. Azonban mire a lebontási határozat ténylegesen megszületett, már csak azt mondták ki, hogy: „Utasítsák a polgármestert a kút lebontott kő és vas alkatrészeinek a legkörültekintőbb elraktározására, mivel a kút felállításáról később határoznak”.

Ekkor még a múzeumban való elhelyezésre gondoltak. Az 1934-ben bekövetkezett bon­­tás után azonban a korabeli újság arról adott hírt, hogy a lebontott felépítményt egyelőre a sóház udvarában raktá­rozták el. Tizenkét évig itt rozsdásodtak a szobrok, amikor 1946-ban ismét felmerült a kút helyreállítása. Ezúttal a Széchenyi-ligetben akarták fel­­állítani, de a megvalósítás ismét elmaradt.

Előkerült a hölgy és a puttók

Hosszú lappangás után a szob­­­rok az 1970-es évek végén kerültek elő, írja Labádi Lajos. A kút felállítására 1981-ben tanácsi határozat is született. A végrehajtás előkészítéseként a szobrokat megtisztogatták és konzerválták, a Művelődési Osztály pedig szakvéleményt kért a Szépművészeti Múzeumtól és az Országos Műemléki Felügyelőségtől. A múzeum ré­­­­széről dr. Szentléleky Tihamér főigazgató-helyettes adott szakvéleményt, amelynek lé­­nyege: „...A fényképekről az is egyértelműen megállapítható, hogy a szobrok, az egykori díszkút történeti értéke mellett még rendelkeznek mű­­vészeti értékkel is. Helyreállí­tása – véleményünk szerint is – helytörténeti, városképi, technikatörténeti szempontok mellett még művészeti értéke miatt is kívánatos.” Hasonló­­an foglalt állást a műemléki felügyelőség szakértője, dr. Barcza Géza osztályvezető is, azzal a megszorítással, hogy a díszkutat az eredeti helyén és formájában kellene felállítani. Ez utóbbi kívánalom meghaladta a város anyagi lehetőségeit, így a kérdés újabb 15 évre lekerült a napirendről.

A Luther téren született újjá a díszkút

1997-ben – közeledve a díszkút születésének 110. évfordulójához – ismét napirendre került a helyreállítás ügye. A város meg­­bízást adott Máté István csongrádi szobrászművésznek, hogy az egykori díszkút eredeti szobrainak felhasználásával készítsen egy ízléses kútkompozíciót. A remekül sikerült alkotást 1998. április 30-án avatták fel a Luther téren. A város értékes ipari műemléke tehát megmenekült az enyészettől, a barátságos terecske pedig Szentes egyik legszebb pontjává, sokak kedvelt találkozóhelyévé vált.