A koronavírus-járvány miatt egyszer elmaradt, így most harmadszor gyűjtött ruhát a rászorulóknak a helyi általános iskola a fővárosi Sulizsák Kft. koordinálásában és saját szervezésben Csengelén. A kivitelezéséből a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is kivette a részét.

A korábbi alkalmakkor is aktívak voltak a szülők, sok szép, szétválogatott, csoportosított, tiszta ruha gyűlt össze, tavaly például 1500 kilónyi, ami 50 forintjával számolva 75 ezer forintot ért az intézménynek – közölte Novákné Vízhányó Erzsébet biológia tanár, az öko-munkaközösség vezetője. Tegnap a faluházban várta a felajánlásokat, a zsákokba csomagolt ruhákat, amikor megérkeztünk, már dugig telt az oldalsó terem. Egy csomag még érkezett.

– Biztos akadnak olyanok, akiknek szükségük van rá és örömmel viselik majd ezeket darabokat – mondta Rutai Sándor webfejlesztő és webdesigner, akinek a kisebbik lánya ovis, a nagyobb már iskolás.

Fotós: Imre Péter

– Iskolánk játszótérre, azok elemeire gyűjt, amelyet az udvarban alakítunk ki, intézményünknek ugyanis még nincs, és az alsósoknak nagyon hiányzik. Szülői kezdeményezésre, az ő adományaikból valósul meg, a tavaszi és a Mikulás-bál bevételét is felajánlották a célra, így már 1,5 millió forint jött össze – mondta Vörösné Bondor Rózsa iskolaigazgató. A cikk írása közben jött a hír, hogy az iskola zöld utat kapott a tankerülettől, így már január végén, február elején startolhat a kivitelezés.

Az önkormányzat gépekkel, földmunkával járul hozzá a megvalósításhoz, ami azt jelenti, hogy kialakítják az alapot, vagyis a területen adott mélységig eltávolítják a talajt, hogy a helyére a játszótereknél használatos puha homok kerüljön – tudtuk meg Tóth Tibortól, Csengele polgármesterétől.

Vissza a ruhagyűjtéshez. A megérkezett furgon megtöltésében a diákok is segítettek, természetesen megjegyzésekkel: Jani, találtam neked cipőt! vagy Hű, amit most hoztam, az nagyon nehéz volt, és a sofőr is megkérdezte: gyerekek, minden zsák befér a kocsiba? A válasz, igen. És a végére maradt a csattanó: idén 100 kilóval több, 1600 kilogramm ruha gyűlt össze, ami 80 ezer forinttal gazdagítja a játszótéri büdzsét.