Országszerte többnyire szavalatokkal, irodalmi programokkal ünnepelték a magyar kultúra napját, ezzel egyidejűleg a Himnusz kézirata letisztázásának bicentenáriumát a települések, különféle közösségek. Az SZTE geográfusai azonban sajátos, rendkívül kreatív módon tisztelegtek az ünnep előtt. A Földrajzi és Földtudományi Intézet oktatói különleges online fotóalbumot készítettek. A Himnusz sorait 38 fényképpel illusztrálták, a vonatkozó verssorok alatt rövid szöveges magyarázattal is szolgáltak, hogy miért éppen az aktuális képet választották. A láthatóan nagy precizitással összeállított kiállítás ötletgazdája Nagy Gyula, az intézet egyetemi adjunktusa volt.

„Jó kedvvel, bőséggel” – szatymazi barackok. Fotó: Nagy Gyula

– A Himnusz kétszázadik évfordulója szerintem minden magyarnak fontos. Zömmel irodalmi műként beszélünk róla, holott nem csak irodalmi, hanem történelmi és összkulturális, földrajzi, társadalmi kornyomat, leirat. Innen jött az ötlet, hogy egy új aspektusból próbáljuk felhívni a figyelmet erre a műre, amely eltér az iskolában megszokott, irodalmi-elemző bemutatástól – mondta el lapunknak Nagy Gyula, aki egyfajta fordításként határozta meg ezt az új megközelítést, amely azt hivatott bemutatni, hogy a földtudósoknak mit jelentenek a Himnusz sorai.

„Megbünhödte már e nép a múltat s jövendőt” – hódmezővásárhelyi Emlékpont. Fotó: Nagy Gyula

– Hiszen mást jelent egy történésznek, egy irodalmárnak, egy nyelvésznek és nekünk, földrajzosoknak. Megkértem a kollégákat, hogy gyűjtsük össze azokat a képeket, amelyek nekünk eszünkbe jutnak a Himnusz sorairól, és lehetőleg olyan fotókat, amelyek a terepgyakorlatainkon, kirándulásainkon készültek. Olyan tájakról, helyekről, tárgyakról készült képeket, ahol jártunk és amelyeket láttunk, bemutattunk a hallgatóknak – részletezte az egyetemi adjunktus. Körlevelére nagyon sok kép érkezett válaszként, ezek válogatásából állt össze az online tárlat.

– Lehet, hogy fotográfiai és művészi szempontból nem a legtökéletesebbek a képek, de számunkra ezek voltak a legsokatmondóbbak – mondta Nagy Gyula.

A felújított vár részlete Regécen 2022-ben. Fotó: Raucsikné Varga Andrea

Kriska Olivér egyetemi tanársegéd a szöveg-kép párokat térképen is pozicionálta, így az online tárlat látogatói az oldalon haladva pontosan láthatják, hogy egy-egy kép a Kárpát-medence pontosan melyik pontján készült.

– Ez a térkép is mutatja, hogy a Himnusz nemcsak a mai, hanem a történelmi Magyarországra vonatkozik. Egy más kort is megidéz, és az egész Kárpát-medencét reprezentálja – fejtette ki Nagy Gyula, aki hozzátette, a kiállítással fontos céljuk az ifjúság megszólítása.

– Ma már minden a képekről szól, mindenki emojikat és gifeket küldözget egymásnak. Éppen ezért ez a vizuális tárlat talán könnyebben átadja a fiatalságnak is a Himnusz sorait. Másrészt számunkra az is fontos, hogy az ifjúság ezáltal is ráébredjen, hogy a földrajz korántsem unalmas, hanem nagyon innovatív képzés – zárta gondolatait Nagy Gyula.