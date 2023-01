– Újabb nehéz, de a körülményekhez képest eredményes év áll mögöttünk – értékelte 2022-t Gajdosné Pataki Zsuzsanna. A sándorfalvi polgármester kiemelte, az országot és Európát érintő nehézségek ellenére a település helyt tudott állni. – Ez köszönhető egyrészt kollégáim áldozatkész munkájának, másrészt annak, hogy Sándorfalva közössége ismét összezárt a bajban, a széthúzás és egymásra mutogatás helyett ezúttal is az összetartás, a közös megoldások keresése volt az első – fogalmazott.

Sándorfalva vezetője büszke arra, hogy a nehézségek ellenére a fejlesztések nem álltak le.

– Pályázatból összesen több mint 1900 méternyi út épült belterületen, és 333 méternyit felújítottunk. Külterületen 485 méteren aszfaltos útfelújítást végeztünk, 1430 méternyi útra pedig aszfaltburkolat került. Itt szeretném megköszönni a lakossági hozzájárulásokat, hiszen csak az önkormányzat nem tudta volna megvalósítani az útépítést – mondta.

Fotó: Török János

De történtek egyéb fejlesztések is: szeptemberben átadták a piac megújításának 3. ütemét, év végén a megszépült művelődési házat, de épült egy szolgáltató és üzemcsarnok és lassan benépesült a Bikakaszáló is, amely vállalkozások számára biztosít lehetőséget a tovább fejlődésre, megújulásra.

– A turizmus fejlesztése érdekében is jelentős lépéseket sikerült tennünk, új fogadóépülettel és beléptetőrendszerrel bővült a Nádastó Szabadidőpark és átadtuk a strand területén az idegenforgalmi látogatóteret is, amely számos rendezvény méltó helyszíne lehet a közeljövőben – sorolta Gajdosné Pataki Zsuzsanna. Mindezek mellett tervezési szakaszban van a Sándorfalvát Szatymazzal összekötő kerékpárút, valamint már tervezik az új művelődési központot is.

– Nehéz ebben a folyamatosan változó helyzetben a jövőről beszélni. Az biztos, hogy folytatjuk a munkát. A források szűkösek, de bízom benne, hogy a sándorfalviak idén is látják majd, hogy a feladatok megoldása közös ügyünk, és sikereket is csak együtt érhetünk el. Ha közösen dolgozunk érte, a nehézségeket könnyebb lesz átvészelni – zárta gondolatait a polgármester.