– Alighogy túljutottunk a Covid miatti nehézségeken, máris belecsöppentünk egy határ menti háborúba. Ez pedig nem csak a 2022-es, de az idei gazdasági évet is befolyásolja – kezdte évértékelőjét Barna Károly, Szatymaz polgármestere. A tavalyi év nehézségei között említette még az aszályt, ami az alapvetően mezőgazdaságból élő települést meglehetősen súlyosan érintette, de felsorolásából nem hiányozhatott az ársapka bevezetése és az üzemanyag korlát sem. – Ezek voltak 2022 árnyoldalai, de sok pozitív dolog is történt. A falunapunkon például közel 50 újszülöttet köszönthettünk. Azt gondolom, egy településnek ennél felemelőbb dolog, mint hogy gyarapodik a lélekszáma, nem is kell. Ma már 5200-an laknak Szatymazon – emelte ki.

A polgármester büszke a különféle közösségi programokra is, melyek az elmúlt években megvalósultak.

– A legsikeresebb az otthonka bemutatónk volt, ami bőven túlnőtt a falu határain azzal, hogy országos lapok és a Fábry Show is foglalkozott vele. De jól sikerült a nyárbúcsúztatónk és az adventi programok is sok érdeklődőt vonzottak – sorolta.

Fejlődött a település is: több mint másfél kilométernyi belterületi járda újult meg, karácsony előtt pedig átadták a modernizált főzőkonyhát.

– A fejlesztések egy része 2023-ra húzódott át. Lesz külterületi ivóvízhálózat bővítés, csapadékvíz elvezetés, külterületi úthálózat javítás és kerékpárút építés is. Emellett fontos az energetikai korszerűsítés: a közvilágítást szeretnénk LED-es lámpákra cserélni és ahol lehet, kiépíteni a hőszivattyús fűtési rendszert – beszélt a tervekről a polgármester.

Hozzátette: Szatymaz adóerő képessége elég magas, így a település nincs rossz anyagi helyzetben. Bezárásokról vagy drasztikus spórolási intézkedésekről sem döntöttek emiatt: január 9-étől minden önkormányzati intézményben megkezdődik a munka, az energiával azonban természetesen igyekeznek spórolni.