– A koronavírus-járvány lecsengése után feladatunknak tekintettük a közösség újraépítését. Szerencsére nem volt olyan nagy baj, mint gondoltuk, a nyugdíjas klub, az ifjúsági önkormányzat, a sportegyesületek és a civilek is hamar újra aktívak lettek – kezdte évértékelőjét Sziráki Krisztián, Domaszék polgármestere. A tavalyi év kiemelt jelentőségű volt a településen, mivel fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte. Ennek apropóján több kisebb programot szerveztek, például a helyi lapban Tudtad-e sorozatot indítottak Domaszékkel kapcsolatos érdekességekről, illetve meghirdették a tanyai kereszt és harangfelújításokat, amelyek egyébként idén is folytatódnak.

– Fejlesztésekben sem szűkölködött 2022. A legnagyobb projektünk a belterületi utak pormentesítése volt, amelyet kormányzati forrásból, saját eszközparkkal és munkavállalókkal valósítottunk meg. Mostanra szinte az összes utcánk rendben van. Emellett felújítottuk a sportcsarnok küzdőterét és tetőszerkezetét, de a Sárkány közösségi teret is megújítottuk: a helyiségek összenyitásával tágas tereket hoztunk létre – sorolta a polgármester. A programok között elsőként a falunapot említette, de volt szüreti rendezvény is, az adventi vasárnapokat pedig egyedi ötletekkel tették emlékezetessé. A Mikulás motoros és a fénytraktoros felvonulások országos hírverést kaptak.

– Az idei év is kihívásokkal lesz teli, az energiaárak elszabadulása olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre különleges válaszok kellenek. És bár stabil költségvetési háttérrel indulunk, nem szabad elkényelmesednünk. Az biztos: nem szeretnénk, ha a lakosság érzékelné a megtakarítások negatív hatásait. Újfajta, ésszerű gondolkodásmódban látjuk a megoldást a fűnyíróelv-szerű megszorítások helyett – hangsúlyozta a polgármester, aki elmondta, fejlesztéseket is terveznek idén. A fő hangsúly az energetikai racionalizáláson lesz, de nyertek pályázati pénzt külterületi utak javítására, a kispiac bővítésére és az új osztásban játszótér kialakítására is.