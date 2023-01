Jelentős várólisták vannak továbbra is megyénkben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő legfrissebb adatai szerint. Szembetűnően sokan várnak diagnosztikus szívkatéterezésre, Szegeden jelenleg 681-en vannak várólistán, de az elmúlt 6 hónapban 2443 ilyen beavatkozást végeztek el az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Szintén sokan várnak epekövesség miatti beavatkozásra, amelyre átlagosan 107 napot kell várni a megyeszékhelyen, ahol jelenleg 348 beteg van bejegyezve műtétre.

Hosszú még a sor az implantátum beültetésével történő hasfali-, lágyék sérvműtétnél is, erre Szegeden 648 várnak, az átlagos várakozási idő 126 nap, miközben Kisteleken 3 várakozó van, ott a műtétre átlagosan 9 napot kell várni. De szürkehályog műtétre is sokaknak van szüksége, Hódmezővásárhelyen 65, Makón 57, Szegeden 404, Kisteleken pedig 1 beteg vár erre, és az utóbbi település kivételével mindegyik városban meghaladja a 40 napot az átlagos várakozási idő.

A csípőprotézis műtét esetében is várakozásra kell számítani, hiszen Szentesen a traumatológiai részlegen 11-en várnak, míg a megyeszékhelyen 4 várakozó beteg van a traumatológián, az ortopédiai részlegen pedig 133-an. Utóbbi esetében 172 nap az átlagos várakozási idő. Hasonló a helyzet a térdprotézis műtét esetében is, erre a szegedi ortopédián 196-an, a szentesi traumatológián pedig 7-en várnak.

A számokat tekintve kiugró még a mandula vagy orrmandula műtét előtt állók száma is, több mint 20 napot kell várni erre a beavatkozásra Szentesen és Szegeden is. Az előbbi településen 6, míg az utóbbin 98 a várakozók száma. A megyeszékhelyen hosszú várakozási időre, átlagosan 112 napra kell számítania azoknak, akik transzkatéteres szívbillentyű beültetés előtt állnak, most 56 várakozó van. A szív elektrofiziológiai vizsgálatára is sokat kell várni Szegeden, átlagosan 80 napot, miközben a várakozó páciensek 48-an vannak.

Ortopédiai kisműtétre 20-an, míg nagyműtétre 2-en várnak az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban, ahol nőgyógyászati laparoszkópos beavatkozásra 32, nőgyógyászati plasztikára 11, míg nőgyógyászati műtétre 32 beteg vár. Továbbá sor alakult ki a nőgyógyászati küretként is ismert rutin beavatkozás, a méhkaparás esetében, most 38 várakozó van Szegeden, ahol az átlagos várakozási idő 8 nap. És az orrmelléküreggel kapcsolatos műtétekre is várni kell több mint 30 napot, Szegeden 24, Szentesen pedig 1 beteg szerepel jelenleg a várólistán.