– A magam részéről meghoztam azt az áldozatot, ami számomra elérte a magánéleti maximumot. Munkám során előnyben részesítettem a szakmai és az emberi szempontokat a politikaiakkal szemben. Figyelemmel, érdeklődéssel fordultam mindkét politikai oldal szereplői felé. Márki-Zay Péterrel nem volt és most sincs semmilyen konfliktusom – írta a bejegyzésében.

Szabó János alpolgármesterségéről először 2021 januárjában beszélt Márki-Zay Péter polgármester az egyik vasárnapi videójában. Szabó akkor nem volt tagja a közgyűlésnek. Tavaly nyáron tette le az esküjét, ő lett a város harmadik alpolgármestere. Nem csak a városházára kerülésével, az illetményével kapcsolatban is botrány kerekedett. Márki-Zay Péter polgármester javaslatára akkor (az összeg később emelkedett) 897 ezer 500 forint illetményt és 134 ezer 625 forint költségtérítést szavaztak meg neki a polgármestert támogató közgyűlési tagok, ami 100 ezer forinttal volt több a később meghurcolt női alpolgármester illetményénél. Az előterjesztésben eredetileg Szabó Jánosnak is ugyanannyit javasoltak, de Márki-Zay Péter azzal állt elő, hogy megígérte Szabónak, hogy a törvényben meghatározott legmagasabb összeget kapja meg, mert a korábbi munkahelyén ennek több mint kétszeresét kereste. Az is kiderült, hogy Szabó hónapokig a polgármester tanácsadója volt, havi bruttó 897 ezer 500 forintért.

Szabó János a tavaly nyári székfoglaló beszédében azt mondta, a legfontosabb „főnökének” a lelkiismeretét tartja, a második a szakmaiság, a harmadik a felesége, a negyedik Márki-Zay Péter, a sorban őket követi a jegyző és a képviselő-testület. A Facebook-posztból nem derült ki, hogy végül melyik „főnöke” miatt döntött a felmondás mellett.