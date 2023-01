A pedagógusok számára éves belső teljesítményértékelés bevezetését tervezi a kormány – írta meg egy belügyminisztériumi dokumentum alapján a Népszava. A tervek szerint a tanároknak a tanév elején személyes teljesítménycélokat kellene megjelölniük – például hogy hány diákjukat indítják el országos versenyen vagy mennyivel javítanának bizonyos kompetenciákon – év végén pedig egy összetett szempontrendszer szerint értékelnék őket.

Az átlag felett teljesítő 20 százaléknyi pedagógus pluszpénzt kapna, az átlag alatti 20 százalék viszont illetménycsökkentést. Az intézményvezetőktől is várnak célokat, például hogy csökkentsék a lemorzsolódást, vagy a diákok meghatározott arányban szerezzenek nyelvvizsgát. A tervezet szerint az intézmények, valamint a pedagógusok egyéni értékelésében is nagyobb szerepet kaphatnak a különböző tanulói mérésekből, iskolai eredményekből származó adatok, valamint a tanulói, szülői visszajelzések is.

Tarnay Attila, a Pedagógusok Szakszervezete Csongrád megyei szervezetének elnöke a tervezettel kapcsolatosan elmondta, arról hivatalosan semmit nem tudnak az érdekvédő szervezetek, ő maga is csak az újságcikket olvasta. Véleménye szerint azonban ennek bevezetésének nem most van itt az ideje.

– Ennél jóval sürgősebb kérdések várnak most megoldásra. A sztrájkköveteléseket több mint 2 éve fogalmaztuk meg – mondta. A teljesítményértékeléssel kapcsolatosan megjegyezte, szerinte ebből nehéz kiiktatni a szubjektív szempontokat.

– Bár magát a javaslatot nem láttam, a cikkből az derül ki, hogy az almát kellene összehasonlítani a körtével, mert másfajta munkát végez egy tanító, egy szakos tanár és egy fejlesztőpedagógus. Természetesen azonban erről akkor lehet komolyabban beszélni és akár a döntéshozókkal egyeztetni, ha látjuk a tervezetet – tette hozzá.