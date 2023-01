Több mint negyed milliárd forint rezsitámogatást kapnak összesen a homokhátsági települések - jelentette be facebook oldalán Mihálffy Béla országgyűlési képviselő. A képviselő posztjában az áll: "Az elhúzódó háborús helyzet és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt drasztikusan megnőttek az energiaárak, ami a kistelepülési önkormányzatokat is hátrányosan érinti. A kormány azonban továbbra is a kitelepülések pártján áll, ezért az önkormányzatok rendkívüli rezsitámogatásáról döntött!"