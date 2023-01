Megint, vagyis még mindig aljegyzőt keres Hódmezővásárhely. Gyakorlatilag Márki-Zay Péter polgármestersége alatt vagy jegyzője, vagy aljegyzője nem volt a városnak, ritka volt, amikor mindkét poszton dolgozott valaki. Az aljegyzőkből rendre jegyzők lettek. Varga Ildikó jegyzősége idején Tatár Zoltán látta el az aljegyzői munkakört, majd Varga távozása után a többedik pályázaton Tatár nyerte el a jegyzői posztot. Jó néhány sikertelen pályázat után 2021 decemberétől Karsai Éva lett Vásárhely új aljegyzője. Nem sokáig gyakorolhatta a feladatot, mert az Országos Egyéni Választókerületi Bizottság tagjainak megválasztásához kapcsolódó botrány miatt, tavaly februárban Tatár Zoltán lemondott a tisztségéről. A jegyzői feladatokat az aljegyző látta el, végül Karsai Éva hivatalosan tavaly júliusban lett jegyző. Azóta hiába kerestek új aljegyzőt, nem találtak. Most újból kiírták a pályázatot. Eszerint a jelölteknek fényképes szakmai önéletrajzot, a végzettségeit igazoló dokumentumokat, motivációs levelet és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt is be kell mutatniuk. A pályázatokat március 15-ig elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolyához lehet eljuttatni a [email protected] e-mail-címre. Az aljegyző személyéről elvileg április 15-ig döntenek.