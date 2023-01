Aprilis 8-án, a roma kultúra világnapjához kapcsolódóan ismét átadják a Mátray Attila-díjat. Mint ismert, az elismerést botrányos körülmények között alapították. A közgyűlés Márki-Zay Pétert támogató többsége december 8-án döntött a díj alapításáról, addigra az első jelölt már vissza is utasította a kitüntetést, amelyet végül másnak adtak át az alapítás után két nappal. Az önkormányzat most ismét felhívást tett közzé, lehet jelölteket javasolni az ezúttal április 8-i átadóra. A Mátray Attila-díjat olyan személyeknek, közösségeknek alapították, „akik a hódmezővásárhelyi cigányság társadalmi kizárása ellen, a diszkrimináció, stigmatizáltság és a rasszista közbeszéd megszüntetése, csökkentése, és a cigányság integrálása érdekében példamutató munkásságukkal értékelhető eredményt értek el”. A díj posztumusz is adományozható. A jelöléseket február 10-én 12 óráig lehet eljuttatni Tóth István roma referensnek, a [email protected] címre.