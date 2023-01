A makói térség alighanem legrégebbi alapítású óvodája a kiszombori, az pedig külön ritkaság, hogy ennek pontos dátumát is tudni lehet: a nap február 24-ére esik. Az is érdekes, hogy ez nem egyházi óvodaként indult. Névadója, Karátson Emília a nevezetes Rónay-család egyik sarjának, Rónay Jánosnak volt a felesége, és ő adományozta azt az épületet, amelyben a kisdedóvó megkezdte működését a helyi vöröskeresztes egylet kezdeményezésére. Az eredetit ugyan már lebontották, ám jelenleg is egy hasonlóan szép, műemlékjellegű épület ad otthont az intézménynek. Ez volt az egykori főszolgabírói ház. Ide az óvoda az 1950-es években költözött, azóta bővítették is. Jelenleg 7 csoportos, 119 gyerek jár ide, és 18-an dolgoznak itt.

A közelgő ünnep fényét emeli, hogy épp a napokban fejeződött be az épület energetikai korszerűsítése. A tetejére napelemeket szereltek fel, minden csoportszobát és irodát modern klímaberendezésekkel láttak el, emellett a helyiségek elavult padlóját is újra cserélték, az udvaron pedig egy 150 négyzetméteres fedett részt alakítottak ki. A beruházásra a Magyar Falu program egyik pályázatán 38,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. Az intézmény vezetője, Börcsökné Balázs Márta azt mondta, ezek közöl a leginkább talán a terasznak örülnek, hiszen az óvodának eddig nem volt olyan közösségi tere, ahol a különböző ünnepségeket – mint amilyen például a közelgő születésnapi lesz – megtarthatták volna.

Fotó: Szabó Imre

A rendezvényre egyébként már nagyon készülnek Kiszomboron. Az ünnepség egyik legfontosabb pillanata annak a tablónak a felavatása lesz, amelyik az intézményben több évtizedet eltöltött dolgozóknak állít örök emléket. Egy hasonló már díszíti az egyik falat, ez az alapítást követő időszak óvónőinek és dajkáinak emléke előtt tiszteleg.