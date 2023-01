– Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Felújítottuk például a játszóterünket, ami hatalmas zöld területen helyezkedik el, így van lehetőség a terjeszkedésre. Több új játékelemet is telepítettünk, illetve egy ivókutat is elhelyeztünk – tudtuk meg Vágó Miklóstól, Árpádhalom polgármesterétől.

Az idősek nappali melegedőhelyét pályázati forrásból kívül teljes körűen felújították, belül pedig kétharmad részben. A hiányzó munkákra már nem jutott pénz, az majd egy újabb projekt része lesz.

– Részlegesen felújítottuk a polgármesteri hivatalt is. Kicseréltük a nyílászárókat, a bejáratnál a nagy üvegfalat, ami egy vékonyka üveg volt, duplafalú, hőszigetelt üvegfelületre cseréltük. A fűtési rendszert is részben újítottuk fel, illetve új fűtőtesteket is szereltünk fel az ezidáig fűtetlen mosdókba. Kívülre sajnos nem jutott pénz, pedig szükség lenne szigetelésre és új nemesvakolatra. A térburkolat is felújításra vár.

A temetőben 3 pályázatból végeztek fejlesztéseket. Felújították a ravatalozót, urnafalat építettek, az utcafront új kerítést kapott és parkolókat is létesítettek, amelyet bővíteni szeretnének. Egy nyertes pályázatuk kivitelezése tavaszra húzódik, akkor kap szilárd burkolatot az Arany János utca, amely szórt köves, aszfaltja sohasem volt. A Székács utcán pedig újraaszfaltoznak egy szakaszt.

Árpádhalmon a hagyományos programokat tavaly is megrendezték a disznótortól a csörögefesztiválon át a Székács napig. A Megyei Ifjúsági Klubtalálkozót pedig a lehetőségeik függvényében segítették.

Idén a kastélyban lévő kultúrház tetőcseréjét szeretnék megoldani, mert az épület több helyen beázik. A Petőfi utcában 135 méteres szakasz vár felújításra. Szeretnék az óvodát és a polgármesteri hivatalt kívülről is megszépíteni. Távlati terveik között pedig egy új egészségház építése is szerepel.