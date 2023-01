A város könyvvizsgáló cégétől kéri Hódmezővásárhely való anyagi helyzetének tisztázását a helyi Fidesz. Lapunkhoz eljuttatott közleményükben felhívják a figyelmet, hogy az elmúlt napokban kormánypárti és ellenzéki városok is kaptak kormányzati segítséget megnövekedett energiaköltségeik miatt. Hódmezővásárhelyen viszont bebizonyosodott, hová vezet az, ha egy polgármester összevissza beszél. – Márki-Zay Péter korábban többször is megerősítette, hogy a város anyagilag jól áll, milliárdok vannak a számlán, nem szorul segítségre, most viszont azt állítja, ha Hódmezővásárhely nem kap kormányzati támogatást, akkor csődbe megy a város – áll a közleményben. Leszögezték, szeretnék végre tisztán látni, hogy milyen anyagi helyzetben van Hódmezővásárhely. Ezért felszólítják a város könyvvizsgáló cégét, hogy büntetőjogi felelősségük tudatában nyolc napon belül adjanak részletes és világos tájékoztatást a képviselő-testület és a város nyilvánossága részére Hódmezővásárhely valós pénzügyi helyzetéről.