Zárva marad a 2. számú postafiók a Kolozsvári utcában, közölte Szabó Zoltán. Szentes polgármestere beszámolt arról, hogy folyt egyeztetés a Magyar Postával arról, milyen feltételekkel tarthatott volna nyitva a kisposta, de a 18 hónapnyi működésért kért 34,3 millió forintos díjat nem tudta vállalni az önkormányzat. Hozzátette, a környék a tervek szerint nem marad alapszintű postai szolgáltatás nélkül, levél és csomag feladására, csekkbefizetésre egy partnerségi kapcsolaton keresztül lesz lehetőség, de nem az eddigi, hanem egy új helyiségben.

Elhangzott, a testület a jövő héten tárgyalja a város költségvetését, a tervezett 9,3 milliárdos főösszegből 7 milliárd forintot működésre fordítanak majd. – Nagyon nehéz év áll előttünk, példa nélküli a működési költségek növekedése – emelte ki a polgármester.

Szabó Zoltán kitért a szentesi civil szervezetek helyzetére is. Mint elmondta, a mostani nehéz időkben sok közösség számára az életben maradást is jelentheti, ha részükre ajánlják fel a szentesiek adójuk 1 százalékát. Ezért kampányba kezdett az önkormányzat, 500 helyi cégnek küldtek levelet az adó 1 százalékára jogosult szentesi civil szervezetekről, emellett a város honlapján elérhető egy tájékoztató is a szervezetek tevékenységéről.

Pályázati támogatással elkészült a helyi értékeket bemutató honlap is, a szentesiertektar.hu. Ehhez kapcsolódóan egy középiskolásoknak szóló fotó- és videópályázatot is kiírtak, egy „szentesikumot” kell a jelentkezőknek feldolgozniuk.

Kérdésünkre a polgármester elmondta, a szociális bérlakásokban élőknek továbbra sem kell közös költséget fizetniük, de a Szentes Város Szolgáltató Kft. lakásonként felszámol egy „különleges szolgáltatások díját”. Szabó Zoltán kitért a hozzá nemrégiben eljuttatott, eddig válasz nélkül hagyott nyílt levélre is: szerinte az abban foglaltak olyan típusú rágalmazások, amik miatt nem érezte úgy, hogy válaszolnia kellene.