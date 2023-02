Érdekes rendeletet készül elfogadni a pénteken összeülő szegedi közgyűlés. A város most azt szabályozza, hogy milyen körülmények között, és mennyi pénzért lehet névadókat és jubileumi házassági évfordulókat ünnepelni a Polgármesteri hivatal közreműködésével, ráadásul annak a „hivatali helyiségeiben.” Ez amúgy valószínűleg a házasságkötő termet jelenti. Az iromány szerint, amit az Igazgatási iroda jegyez, valamiért egyre többen szeretnének a hivatalban nevet adni a gyereküknek, vagy éppen megünnepelni a sokadik házassági évfordulójukat. Csakhogy ez eddig nem volt szabályozva, ezért kell a rendelet.

Maga az egész egyébként nem bonyolult, csak érdekes. Névadó az „5 év alatti gyermekek ünnepélyes, családi keretek között történő köszöntése, amelynek alkalmával a névadó szülők fogadalmat tesznek”. Hasonlóan van megfogalmazva a házassági évforduló ünnepség fogalma is, és itt derül ki, hogy a rendelettervezet vonatkozik a Széchenyi tér mellett a tápéi és a kiskundorozsmai kirendeltségek házasságkötő termeire is. Az igényeket idejében kell jelezni az Anyakönyvi Csoportnál, ügyfélfogadási időben. Kikötik azt is, hogy nem lehet mindig ünnepelni, csak hivatali munkaidőn kívül, pénteken és szombaton, és a szombatra eső munkanapokon. Ha valaki a házasságkötő teremben akar ünnepelni, az megússza az egészet 7 ezer 500 forintból, de ha a termen kívül, akkor már 21 ezer forintot kell fizetnie a hivatalnak. Fontos, hogy a rendelet április 1-jén lép hatályba.