– Nem mondok újat azzal, hogy mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk mint az önkormányzatok 99 százaléka. Elkövettünk mindent annak érdekében, hogy a koronavírus-járványt átvészelve egy rezsiválságnak tudjuk elvenni a méregfogát. Az a szerencsénk, hogy mi erre az elmúlt években már figyelmet fordítottunk, több energetikai pályázatunk is volt, több mint öt épületet felújítottunk. De ez nem azt jelenti, hogy tudtunk volna függetlenedni a gáztól és az áramtól. Több hónapos munkába került, hogy ezeket a közszolgáltatásokat fenntartsuk és biztosítsuk – kezdte Öttömös 2022-es évének értékelését Dobó István, a település polgármestere.

– Ami a lelkünket is rosszul érintette, hogy kénytelenek voltunk a közösségi tevékenységeinket korlátozni. Ebben most némi segítséget nyújt, hogy az új Kulturális és Szabadidőpont, amit a falu központjában tudtunk kialakítani, az most napelemmel ellátva várja azokat, akik szeretnének újra találkozni és összejönni. Az aikidósok átköltözhettek oda, akikre nagyon büszkék vagyunk, mert több faluból vonzza ide a sportolni vágyó gyerekeket – mondta.

Bár a kárenyhítésről szólt a 2022-es év, mindezek ellenére Dobó István nem borúlátó.

– Egyértelmű, hogy nem egy könnyű évre készülünk, de nem látom, hogy veszélyben lenne a költségvetésünk. Az elmúlt évek szigorú gazdálkodása megadja az alapot arra hogy az idei évet magabiztosan kezdjük. Rengeteg pályázati forrást szereztünk, amelyeket jól kihasználva, látványosan nagyot fejlődik jövőre a falu. Ha minden jól alakul, úgy fog tűnni, hogy Öttömös egy fejlődő időszakába lép. Tisztán látjuk ugyanakkor azt is, hogy ezek megvalósulása a közbeszerzésnél dől el. Amikor a közbeszerzés ajánlatai befutnak, akkor dől el, hogy egy pályázat megvalósulhat-e, vagy sem. Mert hiába nyertünk 300 millió forintot egy faluközpont-felújításra, ha a legolcsóbb ajánlat 500 millió forint – fogalmazott a polgármester.