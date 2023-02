Temesi Mária a nyolcvanas években pályakezdőként olyan rangos világversenyeken vívta ki győzelmeivel az operavilág megbecsülését, mint a Rio de Janeiro-i SBRAC Nemzetközi Énekverseny és a philadelphiai Pavarotti Nemzetközi Énekverseny. Diplomájának megszerzése után állandó szerződést ajánlott számára a Saarbrückeni és a Magyar Állami Operaház is. A hazai társulatot választotta, de az Állami Operaház mellett rendszeres fellépője volt a drezdai, a berlini és a nizzai operaházaknak, és főszerepek sokaságát énekelte Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és az USA számos jelentős operaszínpadán.

Mindig az aktuális szerep volt a kedvencem, és mindig teljes szívemet beleadtam. Többek között 3 Mozart, 7 Verdi, 3 Puccini, 10 Wagner főszerepet énekeltem

– mondta. Az elmúlt években Sanghajban, Londonban, Bayreuthban, Helsinkiben és Kréta fővárosában adott koncertet.

Fotó: Török János

Bartók-Pásztory és Liszt-díjjal, továbbá a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is méltatták már. A közelmúltban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány tüntette ki a Magyar Kultúra Lovagja címmel.

Nagyon örülök. Ez a díj mindent jelent, ugyanis az egész sorsomat a magyar kultúra gazdagításának vágya határozta meg. Ennek jegyében lettem a Hazám, Hazám, Te Mindenem Művészeti és Oktatási Alapítvány kurátora, és a Simándy József Nemzetközi Énekverseny alapítója. Csodálatos sikereket értem el külföldön, de mindig büszke voltam magyarságomra, és a sors különleges ajándékának tartom, hogy úgy vezette az életpályámat, hogy Szegedtől Szegedig tartson

– mondta Temesi Mária, aki 1997 óta az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának professzora, 25 éven át volt a Magánének Tanszék tanszékvezetője, jelenleg is vezető oktatója, a szegedi opera szak alapítója. Számtalan fiatal tehetséget indított el és teszi ezt napjainkban is az operaénekesi és a tanári pályán. A Magyar Állami Operaház énekmestereként tíz éven át tanított be művészeknek operaszerepeket.

A tehetség mellett szorgalom, komoly elméleti tudás, hatalmas lélek, extrém teherbírás és persze szerencse is kell ahhoz, hogy valaki nemzetközi hírű operaénekessé válhasson. Az operaéneklés nem csupán a hangszalagok játéka, hanem az élsportolókéhoz hasonló, kőkemény munka, test, lélek és szellem egysége

– fejtette ki.

Arra buzdítom a tanítványaimat, hogy minél több operaelőadást nézzenek meg, mert a művészektől rengeteget tanulhatnak. Hiszen egy operaszerep nem csak dallam és szöveg, egy operaénekesnek az érzelmek teljes tárházát meg kell tudnia jeleníteni a színpadon. Hogy a közönség együtt aggódjon vagy riadjon, örüljön vagy bánkódjon vele

– mondta.