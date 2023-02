– Néha úgy érzem, legszívesebben felrobbantanám a körforgalomnál az utat, hogy ne jöjjenek erre a furgonok. Azért költöztünk ide, hogy nyugodt, csendes környezetben éljünk, de erre a környékre már legfeljebb idézőjelben lehet rámondani, hogy kertváros – mesélte elkeseredve Szerb János és felesége.

Az idős házaspár 1982 óta lakik a pihenőövezetben, ahol elmondásuk szerint mára már teljesen megváltoztak a viszonyok.

– Hiába van kitéve a 20 kilométer per órás korlátozó tábla, senki sem veszi figyelembe. A Veres Péter utcától gyorsítanak, aztán itt fékeznek csak a kereszteződés előtt. Ha egyáltalán fékeznek – a furgonok szinte átrepülnek a fekvőrendőrön. Csongrád felől erre vágják le az utat Szarvas, Kunszentmárton felé, egész nap itt döngetnek – panaszolták.

A száguldozást azért is tartják veszélyesnek, mert a Honvéd utca egyik oldalán nincs járda, így sokan az úton sétálnak és futók is gyakran közlekednek arra. A saját garázsukhoz is nehéz a ki- és behajtás, egy alkalommal beléjük is rohant egy áruszállító.

Elvitte a kocsi hátulját az egyik furgon, mutatja Dr. Szerb Jánosné. Fotó: Majzik Attila

– Egy hölgy villantott, hogy nyugodtan kitolathatok, mert nem jön senki. Mire azonban hátragurultam, már jött egy furgon. A kocsit másfél méterre dobta arrébb, a vonóhorog is elgörbült az ütközéstől. A jegyzőkönyv szerint a hölgy 24 méterre állt, amikor jelzett nekem, így el lehet képzelni, milyen sebességgel jött az az autós. Hát nem hússzal, az biztos – idézte fel Szerb János az esetet. Az ügyben egyébként végül őt bírságolták meg, azonban nem fogadja el a döntést, bírósághoz fordul.

A tarthatatlan helyzetet már 2021-ben jelezték a rendőrségnek és a polgármesteri hivatal műszaki osztályának is, de semmi sem történt az ügyben.

– Tehetetlennek érezzük magunkat, gyakorlatilag második elkerülő útnak használják a kertvárost. Sokan legszívesebben már elköltöznének erről a környékről. Mi inkább lemondanánk arról, hogy a Honvéd utca felső végén kimenjünk, legyen inkább zsákutca, csak szűnjön meg ez a tarthatatlan állapot – összegzett az idős pár.