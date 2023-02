Bár a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ról mindenki tudja, hogy angol kéttannyelvű képzést kínál, az már kevéssé ismert, hogy az intézményben más specializációt is lehet választani. Van például kéttannyelvű német képzés is, illetve aki ragaszkodik hozzá, hogy gyermeke az általános iskolában az anyanyelvén tanuljon minden tantárgyat, annak is jó választás lehet a lakótelepi iskola.

– A kéttannyelvű osztályainkban első osztálytól indul az idegen nyelv tanítása heti 4 órában. Az első évben azonban nem írnak, csupán játszanak, énekelnek. Első-második évfolyamon csak két készségtantárgy zajlik idegen nyelven, onnantól 3 tantárgyi órájuk van angolul vagy németül. Ezeket az osztályokat anyanyelvi lektorok is segítik, a cél pedig a nyelvvizsga elérése – beszélt a képzésről Kertész Eszter intézményvezető. Hozzátette, az ezekbe az osztályokba járó gyerekek hatodiktól szakköri formában felvehetik a második idegen nyelvet is, így például a németesek sem kezdő szinten tudnak belevágni ennek a nyelvnek a középiskolai tanulásába.

Fotós: Török János

Az általános tantervű osztályban a Polgár Judit-féle képességfejlesztő sakkot illesztették be a tanrendbe, az iskola a Sakkpalota Program kiemelt referenciaintézménye. Itt logikai képességfejlesztés zajlik, de a játékos foglalkozások segítik az óvoda-iskola átmenetét is. – Ebben az osztályban is van idegennyelv oktatás: harmadiktól ez lehetőség, negyediktől órarendbe épített foglalkozás – hangsúlyozta az intézményvezető.

A Tarjáni Kéttannyelvű nem hagyományos módon működik, már reggel 7.45 órakor elkezdődik a tanítás. Alsó tagozaton pedig beiktatnak minden napra egy úgynevezett rekreációs órát. – Az első 4 órában vannak a nehezebb tantárgyak, majd kapnak egy pihenő órát, amikor megebédelhetnek, illetve levegőzhetnek. Ezt követően részben már csak készségtárgyaik vannak a nap másik felében – beszélt a rendszerről az intézményvezető. A felsősöknek már hetedik osztályban megkezdődik a felvételi felkészítés, hogy sikeresen vegyék a matematika és magyar központi írásbeli vizsga kihívásait. A problémákkal küzdő diákokat pedig helyben segíti logopédus, iskolapszichológus és gyógypeagógus.

Az iskolában fontosnak tartják, hogy a gyerekek a különfoglalkozásokat is helyben tudják igénybe venni. – A Király-König Péter Zeneiskola kihelyezett intézménye vagyunk, így a szolfézsórákat és a zongorát is helyben tartják meg a tanárok. Az alapfokú művészeti iskolában, a tanórák után közvetlenül táncoktatás zajlik, melyek fő eleme a balett. Sportok közül az atlétika és a dzsúdó működik helyben, illetve a Bozsik Akadémia fociképzése, valamint a Pick Kézilabda Akadémia. Szakköreink pedig azoknak nyújtanak hasznos elfoglaltságot, akiket a kézműveskedés, robotika, néptánc, illetve informatika érdekel – sorolta Kertész Eszter.

Az intézményben havonta rendeznek az érdeklődő szülőknek bemutatókat. Márciusban a szakkörökről kaphatnak bővebb információt azok, akik azt tervezik, ide íratják be gyermeküket.