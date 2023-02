Olyan sok középiskolás jelentkezett érdekes és változatos esszéjével a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciájára, hogy két külön szekcióban versenyeztek. Összesen 18 előadás hangzott el állattudományi, illetve növénytermesztési és vidékfejlesztési témakörben a bíráló bizottság előtt Hódmezővásárhelyen. Hupuczi Júlia, a Tudományos Diákköri Tanács e

lnöke lapunknak elmondta: az esemény mindig különleges színfoltja az oktatók és a diákok közös munkájának. A dolgozatok nagyon különböző területeket érintettek, van aki a háztáji állatokkal vagy a solymászattal foglalkozott, míg más a szalakótákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalta össze. De a Körös-Maros Nemzeti Park hungarikumairól szóló előadást is hallhattak a diákköri versenyen. A növénytermesztési szekcióban a témák között szerepelt egyebek mellett az aktív turizmus, a citrom- illetve a bodzatermesztés is. A versenyzők közül már többen is a precíziós gazdálkodás felé fordultak, mások a családi gazdaságuk továbbfejlesztésén gondolkodtak. Pontosan tudva, hogy milyen irányban, hogyan képzelik el a jövőjüket. Mint azt Hupuczi Júlia hangsúlyozta tapasztalataikról: a diákok pontosan érzik és értik az aktuális globális, illetve térségi mezőgazdasági problémákat, reagálnak azokra és keresik a megoldásokat. Érezhető a diákok dolgozataiban a globális megközelítés, de lokális cselekvés szemléletmódja. Hangsúlyosan megjelent a klímaváltozás jelentősége, a növekvő anyagárak miatti nehézség, az élő munkaerő hiánya, annak költsége, illetve, hogy az agrárium vajon miként reagál a különböző problémákra.

Érezhető volt a diákok dolgozataiban a globális megközelítés, de lokális cselekvés szemléletmódja. Fotó: SZTE Mezőgazdasági Kar

A TDK versenyzői 2024-től az első helyezésért 50, a második helyezésért 40, a harmadik helyezésért 30, a részvételért 20 intézményi többletpontot kaphatnak a felvételi eljárásban, ha a vásárhelyi mezőgazdasági karra jelentkeznek. Az idén elnyert pontok később ugyanúgy érvényesíthetők a felvételin.

További értékes ösztöndíjakat is elnyerhetnek a középiskolások: mindkét szekció első három helyezettje sikeres felvételi esetén ösztöndíjat nyer; az első 100 ezer, a rangsorban a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forintot kap ajándékba már a kar hallgatójaként.

Fotó: SZTE Mezőgazdasági Kar

Díjazottak:



Állattudományi Szekció

I. helyezett:

Ugrai Nándor

Hódrágások és közvetlen hatásuk a környezetre

Felkészítők: Palkó László és Dr. Szarka János

Intézmény: Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád

II. helyezett:

Kékes-Szabó Boglárka

A szarvasmarhák metánkibocsátása

Felkészítő: Janó Éva

Intézmény: Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

III. helyezett:

Molnár Maxim

Dámszarvas betelepítés sikeressége az Öcsödi Szabadság Vt. Területén

Felkészítő: Palkó László

Intézmény: Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád

Növénytermesztési és Vidékfejlesztési Szekció

I. helyezett:

Kancsó Hanna

Régióm hungarikumai

Felkészítő: Mikulás Rolandné

Intézmény: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

II. helyezett:

Radics Dániel

Az agrárgazdaság kihívásai a 2020-as évek elején

Felkészítő: Domokos József

Intézmény: Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Ásotthalom

III. helyezett:

Györök Szabolcs

A Nagykőrösi Pálfája erdő

Felkészítők: Andrési Pál és Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó

Intézmény: Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Ásotthalom