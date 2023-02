Öt éve szabadon címmel Hódmezővásárhelyen, a Vuk sörözőben – amelyet Márki-Zay Péter „vásárhelyi Pilvaxnak” aposztrofált – ünnepelte meg a polgármester a támogatói körében, hogy 2018. február 25-én, az időközi választáson először polgármesterré választották.

Kétségbeesett kísérlet

Megemlékezett azokról a támogatóiról, akik az elmúlt 5 évben elhunytak és azokról is, akik időközben elfordultak tőle. Márki-Zay Péter szerint öt éve Vásárhely a jobb- és baloldali ellenzékiek összefogásában mutatott példát.

– Ez a projekt sokak szerint április 3-án megbukott. Én inkább úgy látom, hogy egy utolsó, kétségbeesett kísérlet volt arra, hogy Orbán rendszerében, az ő szabályai szerint leváltsuk Orbán Viktort. Egy hősies küzdelemben buktunk el, ami szerintem nem szégyen – fogalmazott.

Vásárhellyel kapcsolatban azt mondta, példát mutattak az országnak, de most újra félnek az emberek.

Segít a felesége

Márki-Zay Péter bejelentette, Hódmezővásárhely jelenleg a 10. legélhetőbb megyei jogú város, többek között a helyi buszközlekedés miatt.

– Hálás vagyok azoknak is, akikkel valamilyen nézeteltérésünk támadt menet közben. Akik úgy gondolták, hogy jó ötlet, ha az 5 fős, választást felügyelő bizottságba nem ellenzékiket, hanem fideszeseket ültetnek be, utána jó ötlet hazudozni erről. Aki úgy gondolta, hogy kulturált dolog úgy menni a folyosón, hogy nem köszön a kollégáinak, vagy akik úgy gondolták, hogy azért lesznek mellettem munkatársak, hogy kémkedjenek utánam és akik úgy gondolták, hogy a legfőbb feladatuk, hogy feljelentsék a feleségem azért, mert segít. A feleségemmel kötöttünk egy szerződést jóval ezt megelőzően titoktartásra, hogy ezzel se lehessen támadni. Ha ugyanis bárki kér a feleségemtől valamit, utána ő segít elintézni – mondta. Szerinte az ezzel kapcsolatos adatkérést álellenzéki emberek adták be, akik a Fidesznek dogoznak. Hogy miben segít bárkinek Márki-Zay Péter felesége és konkrétan milyen minőségben, milyen szerződése van a titoktartásin kívül, ez nem derült ki.

Árulók a városházán

– Végtelen türelemmel még a nyilvánvalóan árulókat is szeretem a városházán tartani, és emberi módon kezelni ezeket a kérdéseket. Ha nem tudjuk megoldani és összeférhetetlenség van, akkor természetesen megválunk tőle. Amikor sokadjára hazudozik rólam egy munkatársam és rossz híremet kelti, akkor is csak beszélgetek vele és megkérem, hogy ne tegye. Nagyon sajnálom, hogy több ilyen embert veszítettünk el, és most, a közeljövőben is elveszítünk még olyanokat, akik ezt nem tolerálták – mondta.

Kiderült, a Mindenki Magyarországa Néppárt bejegyzését a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség egyelőre leállította, de Márki-Zay Péter tervei szerint jövőre ez a párt indul az európai parlamenti választáson. Ha az ő neve a listán lesz, ő is indul, de emlékeztetett, tavaly is beülhetett volna a magyar parlamentbe, de „nem tettem, mert azt mondtam, én itt, Hódmezővásárhelyen vagyok, nekem addig, amíg önök munkát adnak, Hódmezővásárhelyért dolgozok.”