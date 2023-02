Szeged. Nemcsak kórházban, nemcsak betegek megsegítésén ügyködnek a piros orros bohócdoktor jótevők. A nélkülözők a szürke hétköznapokon is számíthatnak a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett bohócdoktor csapatra. A rászorulók által rendszeresen kiürített – üresen kongó – szeretetládákba januárban és februárban is a bohócdokik naponta tucatnyi apró élelmiszercsomagokat visznek, összesen több, mint heti 100 éhezőt segítve. Az év nagy részében a Centerke Közösségi Térben várják a tartós élelmiszer és játék felajánlásokat az alapítványi önkéntesek. A szeretetládák feltöltésében bárki, akár egy szelet kenyérrel, egy csokival, vagy egy konzervvel is segíteni tud.