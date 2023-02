Négy darab buszmegálló komplex tervezési feladatainak ellátására írt ki közbeszerzési eljárást a szegedi önkormányzat. A nyertes pályázónak meg kell terveznie a tompaszigeti buszforduló kialakítását, Kecskéstelepen egy Bódi Vera utcai és egy Gera Sándor utcai megállót, egyet a Dankó Pista utcában is. Természetesen mindegyik helyszínhez a szükséges engedélyezési és kiviteli tervekkel, továbbá a kapcsolódó szakági tervekkel kell előállnia a pályázóknak. Fontos, hogy a megállókon legyen esőbeálló is. Figyelni kell a közvilágításra, és szükség esetén azt is át kell alakítani, a megállóknak pedig akadálymentesnek kell lennie.

A kiírás szerint a meglévő burkolatok, burkolati jelek, szegélyek vizsgálatára is szükség van, és ha rossz az állapotuk, cserélni vagy javítani kell azokat. Vizsgálni kell az úttest állapotát is és kerékártámaszok is szükségesek. Meg kell oldani a zöldfelületek rekonstrukcióját, egy kertészeti terv készítésével, lehetőleg a meglévő fák és fás szárú növények megtartásával. A pályázatokat január elején bontják, a kivitelezőknek pedig 150 munkanapjuk lesz arra, hogy végezzenek a feladattal. A pénz a TOP Plusz pályázaton keresztül érkezik a városba, ahogy az összes többi hasonló beruházás.

Korábban megírtuk, hogy tizenegy darab buszmegálló tervezésére írt ki pályázatot a szegedi városháza. Lenne új megálló Gyálaréten, az Apály utcánál, a Deli Károly utcánál, a Koszorú utcánál, valamint a Gyálarét nevű megállónál is, ami egyben a végállomás. Ezen kívül még a szőregi ABC-nél lehet majd egyszer korszerű buszmegálló és a dorozsmai focipálya mellé is terveztetnének egy megállópárt.