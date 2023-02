A Mindszenti Polgármesteri Hivatal ebrendészeti- és állati melléktermék gyűjtőhelyi feladatok ellátására, határozatlan időtartamra keres munkatársat. A munkaidő heti 40 óra, munkaidőkeretben. Az állás azonnal betölthető, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség 8 általános iskolai osztály. Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány és a befogott állatok szállítására alkalmas szállítójármű megléte, állattartással kapcsolatos korábbi tapasztalat. Jelentkezni telefonon lehet, a 06-20/326-6124-es telefonszámon, vagy e-mailben az [email protected] címen. Mint azzal lapunk is többször foglalkozott, Mindszenten nagyon sok a kóbor kutya, illetve az olyan gazdás kutyák száma is, amelyek szabadon kijárnak az udvarokból. Előfordult már súlyos kutyatámadás is, amikor például egy fiatal nőt megmarcangoltak a szabadon kószáló, megvadult ebek.