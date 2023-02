Tragédia 30 perce

Édesanya nélkül élnek tovább

Tavaly szeptember elején hunyt el Patocskai Istvánné Renáta, mindössze 36 éves volt, halálát szívroham okozta. Férje hét gyermekkel – köztük egy csecsemővel, akit most másutt gondoznak – maradt magára. Munkát is nehezebben tud vállalni, korábban ugyanis útépítéseken dolgozott gépkezelőként, olykor az ország távoli csücskében. A gyerekeket pedig nem hagyhatja tartósan egyedül, nem is akarja.

Imre Péter Imre Péter

A feleség és édesanya nélkül maradt Patocskai-család. Fotó: Imre Péter

A kisteleki, rászorulókat felkaroló Jakab Rozália hívta fel a figyelmem a tömörkényi Patocskai-családra, akik tavaly szeptember első napjaiban borzalmas tragédiát éltek át: István elveszítette fiatal, 36 éves feleségét, Renátát, a hét gyermek, a most 21 éves nevelt fiú, Nikolasz, a 15 éves István Kevin, a 14 éves Márk Patrik, a 12 éves Loretta Éva, a 11 éves Laura Dorina, a 9 éves Viktor Alexander és az 1 éves Nimród Martin pedig az édesanyját. A gyászon túl nehéz anyagi helyzetbe is kerültek. Hiába telefonáltak Szeptember 5-én este Renáta rosszul lett. A gyerekek azonnal hívták a mentőket – édesapjuk Tapolcán dolgozott útépítésen, ezért nem volt jelen –, a diszpécser azt mondta nekik: biztosan pánikrohama van, nyissanak ablakot, ültessék oda, locsolják vízzel, törölgessék vizes ruhával, beszéljenek hozzá, jobban lesz – elevenítette fel István és Kevin. Nem így történt, szívrohama volt. Az édesanya még rosszabbul lett, újra tárcsázták a mentőket, majd a család egyik barátja és Kevin autóba ültek és elindultak vele a kórházba. – Félúton találkoztunk a mentővel, anya akkor már nem lélegzett. Ötven percen keresztül próbálták újraéleszteni, hármat dobbant még a szíve – emlékezett Kevin. – A fiú kezei között halt meg az édesanyja. Fiatal volt, 11-én ünnepeltük volna a 37. születésnapját – toldotta meg István. Közben a többiek, barátok is az ágyon ültek, szomorúan hallgattak, néha hozzátettek egy-két szót, mondatot. Segítség – Nem egyszerű… Nagy segítség, hogy Nikolasz kedvese itt van velünk, ellátja a háztartást, gondoskodik rólunk, de az anyát nem pótolhatja. Olyan opció nincs, hogy mint korábban, távol legyek a gyerekektől. Most nincs munkám, de február közepétől talán újra dolgozhatunk a nevelt fiammal. Igyekszünk megoldani a napi gondokat, hiszen nyolcunknak csak a napi étkezés 15-20 ezer forint – sorolta az édesapa, hozzátéve: próbál vigyázni, hogy vele ne történjen hasonló, bár erre nincs garancia. Patocskai István özvegyi nyugdíjat, a gyerekek árvaellátást kapnak, abból, illetve az alkalmi munkákkal keresett pénzből gazdálkodnak, a tömörkényi önkormányzattól is kaptak temetési segélyt. Korábban gépkezelőként dolgozott és előfordult, hogy 3,5 hónap alatt 4 millió forintot keresett, most azonban alig van bevétele, bevételük. A család barátja és a gyerekek keresztapja, Balázs Lajos sokat segít nekik. Összetartozás – Nem kérünk, nem koldulunk, mindenünk megvan, mindent előteremtünk, ami szükséges – jelentették ki többen, de elsőként, úgy rémlik, Patrik szögezte le. Kérdésemre válaszolva elmondták, ha valaki önzetlenül segíteni akar, ad, szívesen veszik, elfogadják, illően megköszönik, de – ismét hangsúlyozták – nem kérnek, nem könyörögnek. – A rokonság jött, hogy elviszik a gyerekeket, gondoskodnak róluk, megköszöntem és közöltem: egyiket sem adom oda. Összetartunk, összetartozunk, együtt élünk tovább. Igaz, a sok gyerekkel akad probléma, olykor nagy a zűrzavar, de ezt megszoktuk, ez így természetes – mondta mosolyogva Patocskai István.

