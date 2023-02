Csongrád-Csanád vármegye 56 perce

Emelkedett a betegek száma vármegyénkben

Továbbra is jelen van az influenzavírus vármegyénkben, ráadásul a 100 ezer lakosra jutó betegek számát tekintve Csongrád-Csanádban van a második legtöbb beteg. A 7. héten is túlnyomórészt gyerekeket vittek az orvosi rendelőkbe, közülük is a 3-5, valamint a 6-14 évesek kapták el leginkább a betegséget.

Kiss Anna Kiss Anna

A 3-5, valamint a 6-14 évesek között van a legtöbb influenzaszerű megbetegedés. Illusztráció: Mártonfai Dénes /MW

Az országban 282 ezer 300-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 54 ezer páciensnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak február 13-a és 19-a között – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek számát tekintve Csongrád-Csanád a második helyen áll, itt 938-an mentek orvoshoz, vármegyénket csak Békés előzte meg 1138-al, míg a harmadik helyen Somogy áll 848 panaszossal. A legkevesebb beteg Pest, Heves és Bács-Kiskun vármegyében van, viszont laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket csak Nógrád, Vas és Zala vármegyében nem diagnosztizáltak. Tehát nálunk is jelen van az influenzavírus. A központ adatai szerint akut légúti fertőzés és influenzaszerű megbetegedés tekintetében is a 0 és 14 év közötti gyerekek korcsoportjában van, míg legkevesebben a 60 év felettiek körében betegedtek meg. Az NNK közölte azt is, hogy az influenzaszerű megbetegedések gyakorisága ezen a héten is a 3‑5 évesek és a 6-14 évesek között volt a legmagasabb. A légúti figyelőszolgálatban kijelölt 24 kórház adatai alapján a 7. naptári héten 275 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 31-en részesültek intenzív, szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő betegek 41,8 százaléka 2 éves vagy annál fiatalabb, 32,5 százaléka pedig 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 51 panaszosnál az RSV, 31 betegnél a koronavírus és 30 személynél az influenzavírus állt a megbetegedések hátterében. Vármegyénkben a betegségek terjedése miatt a szegedi klinikákon, valamint a makói és a szentesi kórházban is látogatási tilalom van érvényben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!