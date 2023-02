Magdi néni, a portás is segíti a véradókat 50 perce

Évente négyszer szerveznek véradást az ásotthalmi Bedőben

Ismét jó hangulatú véradást rendeztek az ásotthalmi erdészeti iskolában, ahol Magdi néni, a portás most is tíz tábla Milka csokit ajánlott fel a véradóknak. Két, erősen izguló első véradóval is találkoztunk.

A bedős Bátyity Márk és Kovács Ábel első alkalommal adtak vért. Izgultak egy kicsit, de felesleges volt. Fotó: Török János

– Szexorgián voltál? – kérdezett vissza az egyik diák. – Nem, Szerbiában – érkezett a válasz. Nehezen értették egymást maszkban. Ez azért volt fontos, nehogy kizáró ok legyen a véradásnál. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba évente négy alkalommal rendeznek kiszállásos véradást. – Vöröskeresztes bázisiskola vagyunk, és néhány éve referenciaiskola lettünk. Azon kevés iskola közé tartozunk, ahol az elsősegélynyújtást tantárgyi keretek közt tanítják – mondta Andrésiné Ambrus Ildikó, az iskola igazgatója. Bátyity Márk és Kovács Ábel első alkalommal adtak vért. Mindketten azt mondták, a segítő szándék mellett azért érkeztek, hogy teszteljék magukat, hogyan bírják majd. Elárulták, kicsit tartanak tőle. Míg a két fiatal sorban állt, Sólyom Etelka Csongrád-Csanád vármegyei véradásszervező koordinátor elmondta, szívesen járnak a Bedőbe, mert a véradók és a segítők szervezettek, vidámak, lelkesek és motiváltak. A diákok mellett tanárok és szülők is gyakran érkeznek, és a már végzett gyerekek közül is többen visszajárnak vért adni. A helyi étterem minden alkalommal 14 pizzát ajánl fel a véradóknak, az egyik portás, Magdi néni pedig 10 tábla Milka csokival járul hozzá a jó hangulathoz, amit a véradók között sorsolnak ki. Fotó: Török János Márk és Ábel közben sorra kerültek. Ábelnek szúrták meg előbb a karját. – Tízes skálán mennyire fájt? – kérdezte tőle Márk. – Négyes – érkezett a megnyugtató válasz. Míg a fiatalokból a 450 milliliter vért a tasakba pumpálta a szívük, Sólyom Etelka hozzátette, valóban örömmel jönnek a Bedőbe, mert a rezsiválság miatt sok helyen zárva vannak a művelődési házak és elmaradnak a véradások. Ezért például Dorozsmán a plébánián, Röszkén és Domaszéken a polgármesteri hivatalban rendeztek véradást. Legközelebb február 17-én, pénteken a mórahalmi Aranyszömben várják a véradókat 9 és 15 óra között.

