A Máltai Szeretetszolgálat szegedi hajléktalanellátó intézményeiben, vagyis az egészségügyi centrumban és a nappali melegedőben jelentősen nem változik a szokásos eljárásrend a napokban bevezetett vörös kód miatt – tájékoztatta lapunkat Király Eszter. A segélyszervezet munkatársa elmondta, hogy a szegedi egészségügyi centrumban 30 ágy áll rendelkezésre lábadozó, kórházi ellátást már nem igénylő, de még ápolásra szoruló otthontalan embereknek. Jelenleg a centrum és a nappali melegedő is teljes kihasználtsággal működik. A nappali melegedő 45 férőhelyes, a téli időszakban egy nap alatt átlagosan 90-100 rászoruló fordul meg itt. Az utcai gondozószolgálat egységei – a krízisidőszak megszokott rendje szerint – este 22 óráig járják az utcákat, közterületeket.

Vasuth Andrea, a szegedi városi Hajléktalan Ellátó Hálózatot működtető SZKTT-ESZI egységvezetője pedig arról számolt be, hogy mindkét telephelyükön vannak még üres helyek, de csak a férfiaknak, a női részleg betelt. Természetesen nőket sem hagynak az utcán ennek ellenére. Hozzátette, hogy a nagy hideg miatt 5-6 emberrel vannak többen a szokásosnál.

Makón az Ardics utcai hajléktalanszállón egyelőre nincs telt ház, szerda este 17-en aludtak itt – tájékoztatott Tóthné Balázs Andrea, az Egyesített Népjóléti Intézmény igazgatója. A szálló amúgy 22 férőhelyes, de ha szükséges, a mellette lévő nappali melegedőben tudnak további 8 embert is fogadni. Ez szerencsére nem szokott előfordulni, a Maros-parti városban nincs sok fedél nélküli.

A makói intézmény munkatársai nem csak most, hanem a teljes krízisidőszakban, tehát az ősz végétől tavaszig rendszeresen, hetente a rendőrséggel is közösen felkeresik a városban azokat a helyeket, ahol meg szoktak jelenni hajléktalanok. Akit megtalálnak, azoknak fel szokták ajánlani a szálló lehetőségét. Most ezen felül külön hirdetményekben kérik a lakosságot, figyeljenek oda szomszédaikra, ismerőseikre is, hogy van-e tüzelőjük, tudnak-e fűteni. Akinél ez gondot jelent, azoknak segítenek szociális tüzelőt igényelni az önkormányzattól.

Szentesen a Hajléktalan Segítő Központ nyújt menedéket a fedél nélkül maradtaknak. Mint Berki András, az intézmény vezetője elmondta, a most életben lévő vörös kód nem hozott lényeges változást az életükben, mert náluk október 15-e óta krízis időszak van, azaz létszám fölött is bárkit elhelyeznek, aki kéréssel fordul hozzájuk.

Az átmeneti szállójukon 30 embernek, 22 férfinak és 8 nőnek tudnak ágyat biztosítani, az éjszakai menedékükön pedig további 26-ot, 22 férfinak és 4 nőnek. Jelenleg 60-an tartózkodnak náluk, de a nagy hidegben arra számítanak, hogy – mint ahogy a nappali melegedőjükben is volt létszám emelkedés – érkezhetnek még többen is, erre azonban fel vannak készülve.

Mint az intézményvezető közölte, működik a városi jelzőrendszer, kapcsolatban állnak a közterület-felügyelőkkel és a polgárőrökkel is, akik azonnal jelzik, ha segítségre szoruló hajléktalannal találkoznak. Ezen felül a központ kollégái is végeznek utcai szociális munkát, azaz végigjárják azokat a helyeket, ahol általában meg szoktak húzódni a hajléktalanok.

A hideg időjárás miatt két régióban lépett életbe az úgynevezett vörös kód. A Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon kedd 20 órától szombat reggel 8 óráig van érvényben az intézkedés. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy az alá is süllyedhet a hőmérséklet.