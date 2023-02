– A Fidesz-KDNP elutasítja a szegediek megsarcolását. Azt, hogy a dilettáns városvezetői politika árát a szegediekkel fizettessék meg. Más szemléletre, a szegedi polgárok érdekében beterjesztett költségvetésre lenne szükség. A Szegedellenes büdzsét nem tudjuk támogatni – közölte keddi sajtótájékoztatóján Chovanecz Kata. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője szerint a város költségvetésének 20 oldalas bevezetőrésze ez alkalommal is egy gyenge pártpolitikai pamflet, ami a városvezetés cselekvőképtelenségének bizonyítéka.

Az önkormányzati képviselő rámutatott, minden olyan oktatási, kulturális, közművelődési intézményt, szabadidős és sportlétesítményt, amit csak lehetett, spórolásra hivatkozva bezárt a szegedi önkormányzat, miközben a kormány 1,3 milliárd forintos rezsikompenzációt ítélt oda eddig a városnak.

– Nem igaz a baloldalnak az az állítása sem, miszerint az állam kivonult a szegedi közösségi közlekedés finanszírozásából. Sőt, az állami finanszírozásban működő tramtrainnel egy szegedi villamosvonalat sikerült kiváltani, a napokban pedig 10 környezetbarát autóbusz érkezett Szegedre, és újabb 8 elektromos buszra van kilátásunk a kormánynak köszönhetően. A kultúra finanszírozásában is számíthatunk kormányzati segítségre, hiszen a korábbi 650 milliós állami támogatás után, idén már 1 milliárd forintot biztosít a Szegedi Nemzeti Színház támogatására – közölte a képviselő.

Chovanecz Kata hangsúlyozta, miközben az önkormányzat csak sopánkodik, panaszkodik, szidja a kormányt és képtelen sikeres gazdaságpolitikát folytatni, képtelen saját bevételszerző képességét más, hasonló méretű önkormányzatokéhoz mérten növelni. Sajtótájékoztatóján arra emlékeztetett, a százezernél népesebb hazai városok sorában Szeged az utolsó az egy főre jutó helyi iparűzési adóból származó bevétel tekintetében.

A képviselő úgy fogalmazott, hogy a kudarcos gazdaságpolitika árát a baloldal a szegediekkel fizettetné meg. Szerinte ezért akarnak a városban négy óvodát bezárni, a gyermekétkeztetés díját drasztikusan növelni, ahogy az elviselhetetlenségig növelik az IKV-s bérlők terheit is. Továbbá júliustól a parkolózónák határait is kiterjesztenék, hogy az egyébként is egekig emelt parkolódíjakat újabb ezrektől és ezrektől vasalják be.