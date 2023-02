Gyúrunk, vazze? – a Gálvölgyi Show ikonikus mondatával hirdetett kolbászkészítő versenyt Szegeden a Bárka és a város a Roosevelt téren, ahol az eső sem állta útját annak, hogy finomabbnál finomabb kolbászok készüljenek. Mindehhez biztosított volt közösségenként 4 kiló sertés darált hús és a hozzá szükséges kolbászbél, továbbá az asztal, a pad és a sátor is, sőt a szervezők ki is sütötték az elkészült kolbászokat. Így a csapatoknak fűszereket, receptet, eszközöket, kolbásztöltőt és jókedvet kellett vinnie a térre. Utóbbi titka egyébként valamennyi csoportnál a házi pálinkában rejlett.

Így volt ez a Szegedi Senior Harmónikások Egyesületénél is, amelynek elnöke, Mizsei Zoltán lapunknak azt mondta, hogy a finom kolbász titka a jó húsban, a fűszerezésben és a jókedvben rejlik, utóbbiban segít egy kis pálinka mindenkinek. Kérdésünkre elmondta, tősgyökeres szegediként fontosnak tartják, hogy részt vegyenek az olyan közösségépítő programokon, mint a szombati volt. Emellett azért is jöttek el, mert szeretik a disznótort, éppen két héttel ezelőtt tartottak családi disznóvágást. Az ott készült finomságokból természetesen a térre is hozott magával, egy kis bográcsban készült is azokból ízletes fogás.