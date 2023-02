A felmerült kérésekre Binszki József alpolgármester próbált válaszolni, több-kevesebb sikerrel. Szerinte az óvodabezárások rendben vannak, mert így is több férőhely marad, mint amennyi óvodáskorú gyermek van Szegeden. A nehéz gazdasági helyzettel is példálózott, szerinte a családi költségvetésen is kell spórolni. Erre az egyik szőlő azt kiabálta be, hogy persze, csak nem a gyerekeken kell kezdeni. Ráadásul Binszki József szerint minden évben van valamilyen változás a gyerekek életében.

A szülők azt szerették volna elérni, hogy a képviselők gondolják át a rendelettervezetet, és ne engedjék a pénteki közgyűlés elé az irományt. Ezt a bizottság a Fidesz-KDNP-s Haág Zalán kivételével elutasította, vagyis hiába küzdöttek a szegedi szülők, a baloldali többség semmibe vette a kéréseiket. Haág Zalán lapunknak elmondta: ismét kiderült, hogy a baloldali városvezetést sem a színvonalas pedagógiai munka, sem a szülők véleménye, sem az óvodások szempontjai nem érdeklik. A Fidesz-KDNP továbbra is ellenzi az óvodabezárásokat.