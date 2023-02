A tél tavaszra vált, zeng az ég és suttogják a fák a változást – mi más juthatna az ember eszébe ilyenkor, mint a Margaret Island Hóvirág című száma, és mi másról lehetne oly csodás időben írni, mint amit a hét elejére kaptunk odafentről, ha nem a tavaszról. Bármennyire is utáljuk a hétfőket, valamint a keddeket, mert azok valójában sunyi hétfők, ilyen szikrázóan napos időben kedve támad az embernek pörgetni a munkát, hogy mielőbb a szabadban sétálhasson, vagy a napsütötte teraszon kortyolgasson egy jó feketét. Nagy kedvencem ez a február közepi időszak, ilyenkor már elkezd éledni a természet, azonban az ősszel ellentétben nem megnyugvást hozó, lassú átmenettel változik meg minden, hanem lendületet, inspirációt adó pezsgéssel válik színessé újra a világ. Ahogyan a Margaret Islandtől is hallhatjuk, szívre ragasztja a színt a tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus vált. Sokkal ütemesebbé válik innentől az életünk. Hirdetik ezt kiválóan az első virágok, például a krókuszok, amelyek sárga és lila színükkel csodálatossá változtatják a kiskerteket, színt hozva ezzel a szürke tél utáni életünkbe. De ott vannak már azok az üde, ám szerintem tisztaságot jelképező hóvirágok is, amelyek minden évben hírnökei az újjáépülő világnak. Mindig olyan érzésem van, hogy ilyenkorra ledob magáról minden koszt és bánatot a világ, ami mindannyiunk számára reményt adóan épül újra napról napra. Kiválóan tükrözi ezt a természet. Bár a hét második felére elromlik az idő a meteorológusok szerint, azonban remélem, hogy jégtörő Mátyás segítségünkre lesz pénteken és végre megszabadulunk a búskomor időtől jó pár hónapra, hogy újra útnak indulhassunk, kirándulhassunk szabadidőnkben, például a következő hetekben a Hóvirág Ünnepre az Alcsúti Arborétumba.