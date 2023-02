A mezőgazdasági mérnöki BSc szakon, magyar nappali és levelező tagozaton 37, angol nappali szakon 12-en vehették át diplomájukat, 10-en vadgazda mérnökök, 19-en vidékfejlesztési agrármérnökök lettek. Huszonöten precíziós agrárgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon, 1 hallgató mezőgazdasági értékbecslő továbbképzésen, 3-an növényvédelmi szakmérnök továbbképzésen, 6-an lótenyésztő továbbképzésen végeztek, és vehették át diplomájukat. A legidősebb hallgató idén tölti be az 51. életévét.

A külföldi új diplomások Törökországból, Pakisztánból, Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Vietnámból, Nigériából, Egyiptomból, Peruból és Brazíliából érkeztek a tanulmányaik elvégzésére Hódmezővásárhelyre.

– Aki ma a mezőgazdaságot komolyan veszi, talál munkát. Keresik a végzett szakembereinket, akikre nagyon sok kihívás vár majd a környezeti változások miatt. Bízom benne, hogy nagyon sok öröm és siker várja őket az életben, szebb hivatást el sem tudok képzelni, mint a mezőgazdaság – mondta a diplomaátadó előtti sajtótájékoztatón Mikó Edit, a kar dékánja.

– Lezárult ugyan egy korszak a hallgatók életében, intézményünk ajtaja azonban nem zárul be mögöttük. Visszavárjuk valamennyiüket, akár a tanulmányaik folytatására, vagy azért, ha valamiben a segítségünket kérik, netán nekünk segítenek. Az is segítség, ha viszik karunk jó hírét, nem csak szavakkal, hanem a munkájukkal is. A legfontosabb üzenetem a végzett hallgatóinknak, hogy szeressék a mezőgazdaságot – emelte ki Mikó Edit.

Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. Címzetes főiskolai tanári elismerést kapott Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Berta Attila László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője, vármegyei állattenyésztési főfelügyelő. Címzetes főiskolai docensi kitüntetést vehet át Aszalai Ernő nyugalmazott kertészmérnök, vásárhelyi gyógynövénytermesztő.