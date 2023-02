Ingyenes szűrővizsgálatokat tartott szerdán 10 és 16 óra között a Magyar Orvostanhallgatók Országos Szövetsége, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Magyar Rákellenes Liga. A Dóm téren várták az érdeklődőket a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszaival a rákellenes világnap alkalmából. A szervezők célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a megelőzésre és a betegség korai stádiumban történő felismerésére. Hatalmas érdeklődés övezte a programot, hosszú sorokban kígyóztak a szűrésre várók.

A szűrőnap kapcsán tartott sajtótájékoztatón Bartha-Bosnyákovits Tünde vármegyei tisztifőorvos elmondta, az egészségfejlesztés magába foglalja a megelőzést, aminek több szakasza van. Rámutatott, egyik a primer prevenció, ami arról szól, hogy éljünk egészségesen, tehát táplálkozzunk jól, mozogjunk sokat, míg a másik része a szekunder prevenció, vagyis a szürke sáv, amikor még nincsenek látható jelei a betegségnek, az még nem alakult ki, de nehezebben indulunk el reggelente, szédülékenyebbek vagyunk. Megjegyezte, a szűrővizsgálatok épp azokat célozzák meg, akik ebbe a csoportba tartoznak, hogy még időben észrevegyék a betegséget.

A sajtóeseményen jelen volt Ignácz Máté, a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagja is, aki arról beszélt, hogy a buszon elvégzett vizsgálatok alapján mindenki pontos képet kapott a fizikai állapotáról, hiszen vérnyomás-mérés, vércukor-mérés, koleszterin- és trigliceridszint-meghatározás, férfiaknak PSA-mérés, kardiovaszkuláris állapotfelmérés, csontsűrűség-mérés, testösszetétel analízis, szájüregi szűrés és légzésfunkciós vizsgálat is rendelkezésre állt.

A programon a szervezőkön kívül részt vett egy standdal a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Központ is több olyan civil szervezettel közösen, amelyek a szűrővizsgálatok fontosságának, az egészség megőrzésének vagy éppen a gyógyult rákbetegek támogatásának szorgalmazói. Így jelen volt például a Szegedi Napforduló Szolgálat, amely a rákbetegek szociális és betegjogi tanácsadása mellett a prevenciót is segíti. Továbbá a megváltozott munkaképességű emberek számára érdekképviseletet biztosító Fénysugár Medicina Egyesület, a cukorbetegség szövődményeinek csökkentéséért dolgozó Tisza-parti Cukorbetegekért Egyesület és a mentális segítséget nyújtó S.O.S. Telefonos Lelkisegély Alapítvány is képviseltette magát.