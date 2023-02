Második alkalommal pályázott a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-hez az SZTE Mezőgazdasági Kar a Családbarát Hely Tanúsító Védjegy elnyerésére. Elsőként 2020-ban részesültek a Családbarát Hely munkahely kategóriájának bronz fokozatában. A díj most megújult, már nem tartalmaz fokozatokat. Az audit eljárásban ismét érdemesnek találták a kart a Családbarát Munkahely címre. Többek között azt is vizsgálták, hogy mivel segíti a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a családos, gyermeket nevelő dolgozók munkáját, vagy, hogy megteremtik-e a rugalmas munkavégzési körülményeket a munkavállalóknak. Pontot ért a kötetlen munkaidő, a részmunkaidős foglalkoztatás, a szülőknek nyújtott beiskolázási támogatás, illetve a dolgozóknak biztosított munkaidő utáni program, például a családi nap szervezése is.

Fotó: SZTE Mezőgazdasági Kar

A védjegy megszerzéséért benyújtott pályázattal a kar vezetésének az volt a célja, hogy az egyébként is családias légkörnek intézményesített formát adhassunk, a külvilággal is büszkén tudathassuk, hogy nálunk nem probléma, ha a munkavállaló kisgyermekes szülő, vagy ha valaki megváltozott munkaképességű, mert nemcsak teljes-, hanem részmunkaidőben is lehet munkát vállalni

– mondta Jani Péter, az SZTE Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatalának vezetője. A kar jövőbeni tervei között szerepel baba-mama szoba építése, gyermekfoglalkoztató sarok kialakítása, és további, munkaidő utáni közös programok szervezése.