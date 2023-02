– Olyan technológiai fejlesztést hajtottunk végre, amely által a pitvarfibrillációban szenvedők katéterablációs intervenciós kezelése könnyebben elérhetővé és gyorsabbá vált. Amíg korábban egy nap alatt 2-3 beteget tudtunk ezzel a módszerrel kezelni, most dupla annyi esetben is el tudjuk végezni a beavatkozást – számolt be lapunknak a QDOT Micro jelzésű új katéterrendszerről Sághy László, a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Elektrofiziológiai Munkacsoportjának vezetője.

Jelentős innovációt hajtottak tehát végre a ritmuszavarokkal élő betegek legmagasabb szintű kezelési stratégiájának részeként. Az egyetemi docens közölte, speciális katéteres eljárásról van szó, úgynevezett rádiófrekvenciás ablációt végeznek a beteg szívében.

– Pontról pontra rádiófrekvenciás égetéseket végzünk, viszont a mostani innovációnak köszönhetően az eszköz sokkal nagyobb energiát tud rövidebb idő alatt leadni, így a korábbi pár perc helyett másodpercek alatt elvégzi a feladatot. Ennek köszönhetően több beteget tudunk ellátni, amire azért is van szükség, mert a pitvarfibrilláció a legnagyobb gyakorisággal előforduló ritmuszavar, óvatos becslések szerint országszerte akár 300 ezren is küzdhetnek ezzel a problémával – osztotta meg lapunkkal a kardiológus. Kiderült, szerencsére a betegek közül nem mindenki szorul beavatkozásra, de a várakozók száma így is jelentős, országszerte több ezres lehet.

Egyébként nem ez az első innováció, amit végrehajtott Szegeden az éppen 20 éve működő, Sághy László vezette Kardiológiai Elektrofiziológiai Munkacsoport. 2003-ban azzal az elhatározással kezdték meg a közös munkát, hogy modern, a szakma minden területére kiterjedő ritmuszavar-ellátást valósítanak meg a szegedi klinikán, ez úttörő kezdeményezés volt országosan is.

– Elődeink áldozatos és a megfelelő alapot létrehozó tevékenysége nyomán 3-4 év alatt olyan szintű ellátást hoztunk létre, ami a mai napig megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban is. Ehhez mind eszköz, mind forrás, mind pedig humánerőforrás szempontjából is sikerült megteremteni a feltételeket, így jelenleg is a vidék legnagyobb aritmológiai munkacsoportja vagyunk. Hosszú éveken keresztül csak mi végeztük a pitvarfibrilláció ablációs kezelését hazánkban. 2007-ben bekerültünk az Európai Szívritmuszavar Társaság 11 kiemelt centruma közé, így már nemzetközi képzést is indíthattunk, amely a mai napig működik – részletezte.

Sághy László jelezte, az eltelt 20-25 évben szinte minden hazai, ritmuszavar-ellátással kapcsolatos eszközös innováció kezdeményezője vagy részese volt a szakmai közösségük. Ilyen volt például a szíven belül végzett ultrahangvizsgálat bevezetése, a vidéken egyedüliként működő gyermekablációs tevékenység, vagy a defibrillátor és a pacemaker elektródák eltávolításának rendkívül speciális személyi és eszközös hátterének kialakítása, valamint az úgynevezett extrakciós beavatkozások elvégzése is.

Az egyetemi docens szerint az egyetem, mint munkaadó mindenben hozzájárult a fent említett szakmai színvonal létrehozásához és megtartásához. Így a szakképzett munkaerő és a modern technológiai háttér szempontjából jól állnak, azonban a kapacitásukat növelni szükséges.