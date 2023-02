Az Oktatási Hivatal elkészítette gyorsstatisztikáját az idei középiskolai központi felvételi vizsgák eredményeiről. Az általuk közzétett grafikonokból kiderül: a nyolcadikosok a maximálisan elérhető száz pontból idén átlagosan 54,07 pontot szereztek meg. Ez azt jelenti, hogy másfél ponttal jobban teljesítettek idén, mint tavaly, összességében pedig ez több mint tízéves rekord. Utoljára 2011-ben volt ennél jobb az átlageredmény.

A jolly joker idén a magyar volt, azzal lehetett nagyot lendíteni az eredményeken. Tizennégy éve nem születtek ilyen jó pontszámok ebből a tantárgyból, az átlagpontszám 33,92 lett. Ez közel 4 ponttal magasabb, mint például a tavalyi felvételizők eredménye. Még a leggyengébb 2 százalék is több mint 24 pontot hozott össze ezzel a feladatsorral, és mintegy 800 diák írt 48 pontos, vagy annál jobb dolgozatot. Bár pontos számok nem olvashatók le a grafikonokról, az oszlopok nagyságából úgy tűnik, mintegy 200-ra tehető a maximális, 50 pontos felvételik száma ebből a tantárgyból, ami szintén kiemelkedően soknak számít.

Matematikából a nyolcadikosok átlagpontszáma 21,89 lett, ami kicsivel – nem egészen egy ponttal – rosszabb a tavalyinál. Ennél a tantárgynál sok gyenge eredmény is született, a diákok mintegy 20 százaléka írt 10 pontos, vagy annál rosszabb tesztet. Ugyanakkor 48 pontos vagy annál jobb eredményt a diákok egy százaléka sem ért el.

Természetesen az országos eredményekhez képest az egyes iskolákban jóval magasabb pontok is születhettek. Szegeden például két iskola tette elérhetővé a náluk vizsgázók eredményeit, mindkettőben az országos átlag felett teljesítettek a diákok. Erről is írtunk korábban, a Radnótiban 72,5, a Deákban 57,5 lett a diákok összpontszámának átlaga.

Az 56 ezer nyolcadikos mellett 9100 hatodikos és több mint 6000 negyedikes is megírta a központi írásbeli felvételit – ők hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumban szeretnének továbbtanulni. A hatodikosok magyarból átlagosan 35,66, matematikából 29,35 pontot gyűjtöttek, míg a negyedikesek magyarból 35,53, matekból pedig 28,16 pontot.

A középfokú iskolákba február 22-ig lehet jelentkezni, melynél érdemes figyelembe venni a tavalyi bejutási küszöböt. Ezeknél vélhetően idén magasabb pontokkal kell majd számolni.. Hogy vármegyénk legkeresettebb osztályaiba hány ponttal lehetett az előző évben bejutni, arról korábban készítettünk már egy összefoglalást. Ezt követően azok az iskolák, amelyek a vitt pontokon és a központi írásbelin kívül egy szóbeli forduló eredményét is beszámítják, február 24. és március 14. között szervezik meg ezeket a meghallgatásokat. Ha ez is lezajlott, március 21-én és 22-én lehet módosítani a most megjelölt iskolák és tanulmányi területek sorrendjén. Hogy végül kit hova vesznek fel, április 28-ig derül ki.