A Szegedi Tudományegyetem 2021 januárjában csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért! országos mentorprogramhoz. A program célja, hogy egyetemista hallgatók egy féléves egyetemi kurzus elvégzése után a dél-alföldi régió kistelepülésein, általános iskolákban heti 4-6 órában mentoráljanak 3-5 fős csoportokban 5-8. osztályos diákokat. A mentorálás célja, hogy a tanulók sikerrel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, valamint képességeiknek és készségeiknek megfelelő középfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább, végül pedig a munkaerőpiacon is boldoguljanak. A szegedi egyetemen a szervezési és lebonyolítási feladatait kezdettől fogva az SZTE Junior Akadémia végzi.

– Az általános iskolás diákoknak élményt biztosítanak az egyetemi hallgatók. Behozzák őket Szegedre vagy más közeli nagyvárosba. Sok esetben ezek a gyerekek a saját falujukból ki sem lépnek. A hallgatók emellett beszélgetnek a diákokkal, korrepetálják őket, játékokat visznek, de az is előfordult már az évek során, hogy közösen sütöttek palacsintát vagy gofrit. Emellett a hallgatók pályaválasztási témákban is adnak nekik tanácsot. Beszélgetnek a lehetőségekről, hogy hol érdemes továbbtanulni. Ezek olyan információk, amelyekről elképzelhető, hogy egy-egy hátrányos helyzetű családban élő gyerek nem kapja meg máshonnan – mondta el lapunknak Újvári Edit, az SZTE Junior Akadémia igazgatója. Azzal folytatta, hogy a program kétirányú, ugyanis nem csak az általános iskolások, de a mentorok is gazdagodnak az együtt töltött idő során.