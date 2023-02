A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány idén immár ötödik alkalommal adja át a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. Az elismerésre bárki jelölhetett orvost egy személyes történet megírásával. Hétfőn pedig megindult a szavazás: a két legtöbb voksot kapó fővárosi és Pest megyei, illetve a legtöbb szavazatot begyűjtő Észak, Észak-kelet, Délkelet, Északnyugat és Délnyugat-Magyarországi orvosok vehetik majd át az elismerést. Szegedről 81, Makóról, Csongrádról és Szentesről 2-2, Deszkről egy orvos kapott jelölést. Szavazatokat március 20-ig lehet leadni a www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon. Egy e-mail-címről egy voksot fogadnak.

A közönségdíjak mellett kiosztják a Goodwill Pharma különdíját is, melyet minden évben olyan fiatal orvosnak ítéli oda a zsűri, akinek munkássága a hazai orvos szakma elismerése mellett külföldön is követendő példaként szolgál, vagy olyan külföldön már alkalmazott tudást, technikát, eljárást honosít meg hazánkban is, amellyel a magyarországi orvostársadalom lehetőségeit gyarapítja. A Goodwill Pharma Életmű díjat pedig minden évben olyan orvosnak ítéli oda a zsűri, aki rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel viseltetik a páciensei iránt és Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan inspirálja és tanítja a környezetében dolgozó fiatalabb orvosokat. A díjátadó ünnepséget várhatóan április 12-én rendezik meg Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.