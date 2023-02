Egy ideje online szerkesztőként dolgozom, dolgoztam ebben a munkakörben már korábban is. Emlékszem, az első nagy megdöbbenést az okozta, amikor a saját szememmel láttam, hogy tényleg nincs semmi, ami kattintásban le tudná mosni a baleseteket. Sajnos van belőlük bőven, szinte minden nap adunk hírt néhányról, az apró koccanástól a súlyos sérülésig. Ezért is örültem nagyon a hírnek, ami mostanában terjedt szét a médiában: önálló tantárgy lehet majd általános iskolában a közlekedésbiztonság. Amikor a kisebbik lányom iskolás lett, első osztályban voltak biciklis foglalkozásaik, ahol a közlekedés alapvető szabályaival is ismerkedtek. Már akkor arra gondoltam, hogy a KRESZ ismeretét is kötelezővé kellene tenni az iskolások körében. Ennek két pozitív hozadéka is lenne, az egyik az, hogy talán felnőve kevesebb balesetet okoznának az utakon. A másik: az önállósodó gyereket is könnyebben elengedheti úgy a szülő, hogy jó eséllyel tud vigyázni magára.

Szoktam sajnálkozni, hogy az én lányaimat már nem engedhetem úgy szabadjára, mint ahogy én voltam eleresztve ennyi idősen. Ennek a legfőbb oka nem az, hogy gonoszabb lett a világ – meggyőződésem, hogy ugyanilyen gonosz volt akkor is, csak az információáramlás nem volt ennyire hatékony, magyarul nem feltétlenül tudtunk róla. Hanem az, hogy nagyságrendekkel több autó jár az utakon, így több az olyan sofőr is, aki idegbeteg, nagyon siet – így hajtottak át évekkel ezelőtt az alsóvárosi iskolánál egy kislány lábfején a zebrán –, vagy úgy gondolja, rá a szabályok nem vonatkoznak, esetleg nem is ismeri azokat behatóan. Ennél hasznosabb tantárgyat talán be sem vezethetnének. Szurkolok, hogy legyen belőle valami.