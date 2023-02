Megbomlott az egység a Márki-Zay Pétert támogató képviselőcsoportban, ami Kis Andrea volt alpolgármester leváltási kísérletével, majd jogköreitől való megfosztásával kezdődött tavaly áprilisban.

Krupiczer Ferenc egy nemrég közzétett Facebook-posztjából és Gyöngyösi Ferenc kommentjéből most körvonalazódnak a szocialista Kis Andrea elleni tavalyi puccs részletei, valamint az, hogy a polgármester hogyan vezeti a csapatát.

A szövetség teljes ciklusra szólt

– Kis Andrea nélkül soha nem lett volna polgármester Márki-Zay Péter sem 2018-ban, sem 2019-ben. Rajta kívül a jelenlegi vezetésben nem volt, és most sincs olyan ember, akinek annyira a kezében van az önkormányzatiság, a hivatali problémák kezelése, az empátia a közszolgáltatásban. A szövetség a teljes ciklusra szólt, amelyet nem lehet felrúgni csak azért, mert egy ellenvélemény miatt, kis óvodásként, megsér­tődik a főnök – fogalmazott Krupiczer Ferenc, majd olyan részleteket is elárult a Kis Andrea alpolgármesteri megbízatásának visszavonására irányuló szavazásról, amelyek eddig nem voltak ismertek.

Most kiteregették a részleteket

Krupiczer Ferenc azt állítja, amikor Kis Andrea visszahívásáról voksoltak, Márki-Zay Péter a titkos szavazáskor azt kérte, hogy mutassák meg egymásnak a szavazatukat, nehogy tévedjenek.

– Én akkor ezt nem teregettem ki, mert nem illik a szövetségest bemártani. De most megtehetem, hiszen te állítottad a helyi televízióban, hogy Kis Andrea és én nem a te szekeredet toljuk, nem vagyunk a frakció tagjai. Ha így van, akkor ez azért történhetett így, mert te az egyenes útról letértél, és ingoványba vezetted a szekeret, és ezért bennünket tettél felelőssé. Nincs igazad. Te voltál a rossz kormányos – fogalmazott a bejegyzésben Krupiczer Ferenc, amelyre Gyöngyösi Ferenc, a Kis Andrea feladatköreit átvevő alpolgármester reagált. Szerinte ez kissé másképp történt, a közgyűlést megelőző képviselői megbeszélésen a polgármester bejelentette, hogy már nem szeretne együtt dolgozni Kis Andreával.

Gyöngyösi másképp emlékszik

– Akkor mindenkit egyenként megkérdezett, hogy van-e kifogása ez ellen. Te is úgy nyilatkoztál, hogy megszavazod. Azután a titkos szavazás eredményhirdetésénél derült ki, hogy valaki hazudott. Ekkor összeültünk, és mindenki, köztük te is, azt mondtad, hogy Andrea leváltása mellett voksoltál, pedig ez nem így történt. Mivel mindenki biztos volt abban, hogy megszavazza, azt kellett feltételeznünk, hogy tévedés történt, és valaki véletlen szavazott másképp. A második alkalomkor közvetlen a közgyűlés előtt találkoztunk a kistárgyalóban, ahol megint kérdezte Péter, hogy biztosan mindenki így gondolja? Egyesével válaszoltunk, és te is igent mondtál. Ekkor kérte meg Péter a társaságot, hogy inkább mutassuk meg a szomszédunknak, nehogy még egyszer tévedés történjen. Erre a te reakciód az volt, hogy csendben nem az ülésterem felé, hanem a lépcsőházon keresztül az autódhoz szöktél. Úgy kellett visszahívni, hogy be sem visszük a közgyűlésre ezt a napirendi pontot, csak gyere vissza – fogalmazott Gyöngyösi Ferenc.